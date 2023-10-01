تونس: أكاليل من الزهور باسم الرئيس عباس على أضرحة شهداء "حمام الشط"

تونس/سما/

وضع سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية التونسية هائل الفاهوم، اليوم الأحد، أكاليل زهور باسم الرئيس محمود عباس، على أضرحة شهداء الثورة، الذين ارتقوا خلال الغارة الإسرائيلية على مقر قيادة منظمة التحرير في تونس.

جاء ذلك بحضور رسمي تونسي، وطاقم من السفارة الفلسطينية، وأبناء من الجالية والطلبة الفلسطينيين في تونس، احياءً للذكرى الـ38 للمجزرة، التي نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على المنظمة بحمام الشط، والتي أسفرت عن ارتقاء 68 شهيدا، وجرح 100 من أبناء الشعبين الفلسطيني والتونسي.

وأكد الفاهوم، أن تونس شريك حقيقي للشعب الفلسطيني، ومساند دائم للقضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية.

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