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غزة : "الشباب الثائر"يعلن عن تجدد الفعاليات اليوم على الحدود

الأحد 01 أكتوبر 2023 01:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة : "الشباب الثائر"يعلن عن تجدد الفعاليات اليوم على الحدود



غزة/ سما /

أعلن الشباب الثائر في قطاع غزة، اليوم الأحد، توسيع رقعة المواجهة وكب الزيت على النار بإشعال الحدود الشرقية للقطاع، رداً على ما يجري من اقتحامات للمستوطنين في باحات المسجد الأقصى، واعتداءات على الأسرى في السجون.

وقال الشباب الثائر في بيان له،: "لقد أمعن العدو وأوغل في تدنيس مقدساتنا، فقد قلنا سابقاً أن الأقصى خط أحمر، فما ترك لنا سبيلاً للقعود، وأجبرنا على اتخاذ القرار وسبق الجميع وأخذ زمام المبادرة في خوض معركة الشرف والبطولة، والدفاع عن حرمتنا ومقدساتنا وأبناء شعبنا".

وأضاف البيان:" ما كان منا إلا أن ننطلق من واجبنا الديني والوطني لخوض معركة الدفاع عن الأسرى على حدود قطاع غزة الباسل، وعلى السلك الزائل بأيدي ثوارنا، فانطلقنا منذ أكثر من أسابيع نقارع المحتل ونهدم جدرانه ونستهدف آلياته وجنوده بكل ما نملك من أدواتنا البسيطة التي تصنع بأيدي ثوارنا".

ودعا الشباب الثائر، أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة للنفير اليوم على كافة نقاط التماس في الضفة وعلى حدود قطاع غزة ثأراً لحرائرنا والدفاع عن مسجدنا الأقصى المبارك.

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