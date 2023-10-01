علامات تشير إلى أمراض الغدة الدرقية وطرق العلاج

وكالات / سما /

ذكرت تقارير طبية أن الخمول والنعاس واللا مبالاة، تعتبر من بين العلامات التي تشير إلى وجود مشكلات في وظيفة الغدة الدرقية، موضحة طرق العلاج.

ما العلامات التي تشير إلى أمراض الغدة الدرقية؟ وكيف يمكن علاجها؟

وقالت التقارير إن الجسم البشري يعتمد على الهرمونات التي تفرزها الغدة الدرقية، مبينة أن هذه المشكلات تصنف عادة كقصور في الغدة الدرقية، والتي تتسبب في نقص إنتاج هذه المواد الضرورية.

وأشارت إلى أنه من ضمن الأعراض الأخرى لقصور الغدة الدرقية: تورم الوجه، زيادة الوزن بمقدار لا يتجاوز 1.5- 2 كيلوغرام، مؤكدة على أهمية عدم الخلط بين هذه الحالة والسمنة.

ولفتت التقارير إلى أنه هناك اضطراب آخر في الغدة الدرقية يعرف باسم التسمم الدرقي، وفيه يتم إنتاج الهرمونات بكميات زائدة، مشيرة إلى أن الأعراض المشتركة لهذا الحالة، تشمل: زيادة القلق ورجفة اليدين وزيادة التعرق.

ونوهت إلى أن العيون تصبح متورمة، ويمكن أن يلاحظ تضخم الرقبة، بالإضافة إلى ارتفاع معدل ضربات القلب وعدم انتظامها، كما قد تتغير الحالة المزاجية أيضاً، حيث يمكن للمرء أن يتأثر بسرعة، حيث قد يبتسم ويبكي في فترة زمنية قصيرة، وذلك بسبب زيادة الهرمونات.

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وفيما يتعلق بالعلاج، أوضحت التقارير أن قصور الغدة الدرقية يمكن علاجه باستخدام الأدوية التي تعوض وظيفة الغدة، لافتة إلى أنه في حالة التسمم الدرقي، ينصح بتناول أدوية تقلل من إنتاج الهرمونات الزائدة، أو يمكن إجراء عملية جراحية في بعض الحالات.

وشددت على أهمية استشارة طبيب مختص، وذلك في حالة ملاحظة أي علامة تشير إلى وجود مشاكل في وظيفة الغدة الدرقية.