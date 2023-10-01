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جوجل تصدر تحديث 117 لأنظمة ChromeOS

الأحد 01 أكتوبر 2023 11:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جوجل تصدر تحديث 117 لأنظمة ChromeOS



وكالات / سما /

طوّرت شركة جوجل الأمريكية، تحديثًا جديدًا لأنظمة ChromeOS، حمل معه العديد من المميزات للحواسيب والأجهزة الإلكترونية العاملة بنظام ChromeOS.

وبحسب شركة جوجل، فإن الإصدار الجديد 117 من أنظمة ChromeOS حمل معه العديد من التغيرات المتعلقة بالمظهر العام لواجهات التشغيل والتطبيقات، حيث أنه صمم بطريقة Material You التي تشبه الطريقة المعتمدة في أنظمة "أندرويد-12".

والتحديث الجديد أعاد تصميم قوائم عرض الإعداد، حيث أضيفت إليها قوائم أزرار جديدة مستطيلة الشكل، منها أزرار للتحكم بتقنيات "بلوتوث" وWi-Fi.​

أما واجهة الاستخدام الرئيسية فاحتوت على لوحة إشعارات جديدة، وضعت أسفل الجهة اليمنى من الشاشة، مع تنبيهات جديدة للتطبيقات والرسائل.

وتساعد برمجيات التحديث الجديد في التقليل من استهلاك الطاقة في الأجهزة، إضافة إلى تقنيات جديدة تساعد المستخدم على شحن البطارية بشكل أفضل في الحاسوب.

ويمنح التحديث الجديد إمكانية أكبر للتحكم بالألوان للأشخاص الذين يعانون من مشكلات في الرؤية، ويمكن الوصول إلى هذه الإعدادات من خيار Display and Magnification في قوائم الإعدادات.

#جوجل #ChromeOS

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