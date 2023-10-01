"سناب شات" تطلق أول عدسة للغة الإشارة العربية في معرض الرياض الدولي للكتاب 2023

وكالات / سما /

حرصت وزارة الثقافة السعودية على إثراء تجربة مجتمع الصم ضمن فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب 2023، لذا أطلقت بالتعاون مع شركة "سناب شات" العالمية عدسات الواقع المعزز المبتكرة والتي تدعم لغة الإشارة العربية، وتعد هذه الخطوة الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتأتي تحت مظلة دعم وتمكين الذكاء الاصطناعي في نسخة المعرض الحالية لتقديم تجربة مختلفة للزوار.

عدسة لغة الإشارة بالعربية

ووفقا لما ذكر في واس، فإن عدسة الواقع المعزز للغة الإشارة العربية تحتضن سلسلة من المزايا التي تعتمد على استخدام تكنولوجيا التعلم الآلي، حيث يتم استخدام الكاميرا لتفسير 28 حركة يد مختلفة تستخدم لغة الإشارة العربية، وبدورها أتاحت "سناب شات" الفرصة لزوار معرض الرياض الدولي للكتاب لتجربة إمكانية التفاعل مع العدسة في عرض ثلاثي الأبعاد، وبواسطة عدسة الكاميرا الأمامية يمكن للقارئ معرفة أهم الاقتباسات الملهمة حول القراءة من الشخصيات البارزة في المجال.

بجانب خدمة مجتمع الصم، أطلقت "سناب شات" عدسة مصممة خصيصا للأطفال، تزرع بداخلهم حب القراءة، وتتمثل آلية عمل العدسة في نقل الأطفال داخل طائرة بالون ساخن تتخذ شكل كتاب مزين بعبارة "القراءة ترتقي بك" بجانبها شعار المعرض.

بدوره صرح الدكتور محمد حسن علوان، الرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة، أن الشراكة مع "سناب شات" كانت سباقة ومثمرة، وقال " نعتز بالشراكة المثمرة مع (سناب شات) في مختلف الفعاليات التي تقام في المملكة، حيث تأتي مشاركة هذا العام في المعرض مختلفة وسبَّاقة من خلال إطلاق خدمات خاصة لفئة الصم، ونترقب النتائج المُبهرة لإطلاق تجارب الواقع المعزز في المعرض التي تنسجم مع مهمتنا في تعزيز التبادل الثقافي، وجعل الأدب أكثر وصولًا لمختلف فئات المجتمع، من خلال التأثير الإيجابي لدى الزوار".

تقنية الواقع المعزز

إن مسألة إطلاق عدسة الواقع المعزز للغة الإشارة العربية في معرض الرياض الدولي للكتاب جاءت لتدعم أهمية التقنية في إحداث نقلة نوعية مستقبلية تساهم في أخذ الصناعات لمستويات أخرى، حيث تعتمد تقنية الواقع المعزز على الذكاء الاصطناعي لتسخيرها في مجالات مبتكرة ومتعددة، وهو ما أكد عليه عبدالله الحمادي، مدير الأعمال الإقليمي لشركة سناب في السعودية، والذي أشار إلى أن الشركات والعلامات التجارية التي تتبنى إستراتيجية ناجحة في مجال الواقع المعزز اليوم ستحظى بميزة تنافسية في المستقبل .

الجدير بالذكر أن عدسات الواقع المعزز في تطبيق سناب شات تعد مصدرا للترفيه حيث يتفاعل معها أكثر من 85% من المواطنين السعوديين، فيما تصل نسبة المستخدمين النشطين شهريا 60%، ما بين الـ25 عاما فأكبر.

وانطلقت أولى فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب 2023 أمس وسط مشاركة أكثر من 1800 دار نشر من 32 دولة، تحت شعار "وجهة ملهمة".