فوز جديد للخدمات على الأهلي.. وفوز أول يضع الصداقة والعميد في الأزمات

غزة / سما /

واصل خدمات رفح مسلسل انتصاراته في الدوري الممتاز بفوز جديد على الأهلي (2-1) في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب رفح ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

وفي الشوط الأول تكفل هلال الغواش بافتتاح المتيجة وتعزيزها بهدفين في الدقيقتين (15 + 30)

قبل أن يقلص محمد الحداد النتيجة للأهلي بهدف أول (45)، في مباراة شهدت طرد مدافع الأهلي أحمد مهنا بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 85.

الفوز أعاد خدمات رفح للصدارة مؤقتًا بعدما رفع رصيده إلى (15) نقطة، فيما جمدت الخسارة الثاني للأهلي رصيده عند (8) نقاط وتراجع للمركز السادس.

شباب جباليا (2-1) الصداقة

استعاد شباب جباليا عافيته وحقق فوزًا مهمًا على الصداقة (2-1) في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب بيت لاهيا.

ورغم تقدم الصداقة بالهدف الأول عن توفيق البيك في الدقيقة (6)، إلا أن شباب جباليا قلب النتيجة بهدفين سجلهما، عمر الشنطي (20)، ومحمد الملفوح (75).

وبهذا الفوز رفع شباب جباليا رصيده إلى (9) نقاط في المركز الخامس، فيما تراجع الصداقة للمركز التاسع وتجمد رصيده عند (4) نقاط.

غزة الرياضي (0-2) شباب خانيونس

حقق شباب خانيونس فوزه الأول في الموسم الحالي على حساب غزة الرياضي (2-0) في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب اليرموك.

وفي وقت مبكر تقدم شباب خانيونس بهدف أول سجله سليمان أبو عبيدة في الدقيقة (10)، فيما عزز النتيجة رفيق عاشور بالهدف الثاني في الدقيقة (93).

وقبل الهدف الثاني للنشامى تعرض حارس غزة الرياضي عبد الله أبو غزة للطرد بالبطاقة الحمراء في الدقيقة (85) في وقت استكمل الرياصي توقفات التبديلات ما منعه من إشراك حارس بديل وتولى المدافع تامر أبو فارس مهمة حراسة المرمى في الوقت المتبقي.

ويعتبر هذا الفوز الأول لشباب خانيونس الذي رفع به رصيده إلى (5) نقاط وارتقى للمركز الثامن، فيما تراجع غزة الرياضي للمركز العاشر برصيد (3) نقاط.

دوري الدرجة الأولى

اكتفى خدمات خانيونس وضيفه بيت حانون الأهلي بنقطة التعادل السلبي الذي حسم المباراة التي جمعتهما على ملعب خانيونس ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري الدرجة الأولى.

وبقي الفريقين في المركزين الثاني والثالث على جدول الترتيب ورفعا رصيدهما إلى (14) نقطة.

دوري الدرجة الثانية

انتصر الأقصى على خدمات دير البلح (2-0)، ليرفع رصيده إلى 16 نقطة في المركز الأول، فيما بقي الخاسر في المركز الثامن برصيد 4 نقاط.

وفي مباراة أخرى عاد الزيتون للمشاركة في صدارة فرع غزة والشمال بعد فوزه السلام (1-0) ليرفع رصيده إلى (10) نقاط.