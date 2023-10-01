البريج يفتتح البطولة العربية اليوم ويعزز صفوفه بـ3 لاعبين

غزة / سما /

يفتتح اليوم الأحد فريق خدمات البريج أول مبارياته في البطولة العربية للأندية الأبطال التي ستقام في قطر التي تقام في الفترة ما بين 1 إلى 12 أكتوبر القادم.

وأوقعت القرعة فريق خدمات البريج ضمن المجموعة الأولى، والتي تضم، الفريق المستضيف، قطر القطري، والكويت الكويتي، والمحرق البحريني.

وأعلن البريج عن تعزيز صفوفه بـ(3) لاعبين للمشاركة معه في البطولة وهم: السنغالي عمر السيك، واللبناني الياس غالب، والمصري عبد الرحمن عبد الحليم.

وسيدخل البريج أو اختبار له في البطولة العربية غداً الأحد في مواجهة فريق قطر القطري الساعة 7:30 بتوقيت فلسطين، فيما سيخوض مباراته الثانية أمام المحرق البحريني الثلاثاء القادم، على أن يختتم دور المجموعات أمام الكويت الكويتي الخميس القادم.

وكان خدمات البريج خاض معسكرًا تدريبيًا في جمهورية مصر العربية تخلله خوض عدة مباريات ودية حقق الفوز على نادي المعادي من الدرجة الممتازة ب، بنتيجة (60/54)، وهو الفوز الودي الثاني للبريج بعد أن حقق الفوز على فريق البنك الأهلي (62-60)، فيما كان قد خسر مباراة ودية واحدة.