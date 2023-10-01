  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

البريج يفتتح البطولة العربية اليوم ويعزز صفوفه بـ3 لاعبين

الأحد 01 أكتوبر 2023 11:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
البريج يفتتح البطولة العربية اليوم ويعزز صفوفه بـ3 لاعبين



غزة / سما /

يفتتح اليوم الأحد فريق خدمات البريج أول مبارياته في البطولة العربية للأندية الأبطال التي ستقام في قطر التي تقام في الفترة ما بين 1 إلى 12 أكتوبر القادم.

وأوقعت القرعة فريق خدمات البريج ضمن المجموعة الأولى، والتي تضم، الفريق المستضيف، قطر القطري، والكويت الكويتي، والمحرق البحريني.

وأعلن البريج عن تعزيز صفوفه بـ(3) لاعبين للمشاركة معه في البطولة وهم: السنغالي عمر السيك، واللبناني الياس غالب، والمصري عبد الرحمن عبد الحليم.

وسيدخل البريج أو اختبار له في البطولة العربية غداً الأحد في مواجهة فريق قطر القطري الساعة 7:30 بتوقيت فلسطين، فيما سيخوض مباراته الثانية أمام المحرق البحريني الثلاثاء القادم، على أن يختتم دور المجموعات أمام الكويت الكويتي الخميس القادم.

وكان خدمات البريج خاض معسكرًا تدريبيًا في جمهورية مصر العربية تخلله خوض عدة مباريات ودية حقق الفوز على نادي المعادي من الدرجة الممتازة ب، بنتيجة (60/54)، وهو الفوز الودي الثاني للبريج بعد أن حقق الفوز على فريق البنك الأهلي (62-60)، فيما كان قد خسر مباراة ودية واحدة.

 

 

 

 

#خدمات البريج #البطولة العربية #قطر

الأكثر قراءة اليوم

هذا ما ستبحثه جلسة نتنياهو "الطارئة" الأحد..

هل ثمة مبالغة في معدلات الهجرة من غزة؟.. شبان يهجرون موطنهم بحثاً عن الأمل

الأسير باسل عيايدة .. دخل سجون الاحتلال بذاكرته وخرج منها بدونها (شاهد)

ضربة موجعة للاقتصاد ولملايين الموظفين.. إغلاق حكومي وشيك في الولايات المتحدة

مقتل مستوطن إثر عملية طعن في القدس

روسيا تسخر من تحذير واشنطن لحفتر: "ضحكنا طوال المساء"

السيسي للمصريين: أمامكم فرصة للتغيير (فيديو)

الأخبار الرئيسية

تركيا: هجوم إرهابي قرب مبنى الوزارة نفذه عنصران أحدهما فجر نفسه والآخر تم تحييده

وزير الاتصالات الإسرائيلي يزور السعودية على رأس وفد رسمي

صحيفة عبرية: حكومة نتنياهو تبدأ بتقديم تسهيلات اقتصادية كبيرة للسلطة الفلسطينية

383396384_704085401752514_7380862816171267856_n (1)

أسعار المحروقات والغاز في فلسطين لشهر 10/2023

YKxuv

هذا ما ستبحثه جلسة نتنياهو "الطارئة" الأحد..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية