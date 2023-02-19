تحديد مواعيد نهائي كأس غزة وفترة الانتقالات الشتوية ومرحلة الإياب من الدوري

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كشف اتحاد كرة القدم عن مواعيد إقامة المباراة النهائية لكأس غزة وفترة الانتقالات الشتوية للموسم الحالي وانطلاق مرحلة الإياب لكافة الدرجات.

وحدد اتحاد الكرة يوم الاثنين 4/12/2023 موعداً لإقامة المباراة النهائية لكأس غزة، على أن تقام مباراتي نصف نهائي البطولة يوم الاثنين 27/11/2023.

وأعلن اتحاد الكرة عن انطلاق مرحلة الإياب من الدوري الممتاز يوم الجمعة 8/12/2023، على أن تنتهي البطولة يوم 19/2/2023، فيما ستكون بداية مرحلة الإياب للدرجة الأولى والثانية وانطلاق دوري الثالثة يوم الجمعة 1/12/2023.

وسيفتح اتحاد الكرة فترة الانتقالات الشتوية للدرجة الممتازة في الفترة ما بين الاثنين 6/11/2023 حتى الاثنين 20/11/2023، فيما ستكون لأندية الدرجة الأولى والثانية والثالثة في الفترة من الإثنين 23/10/2023 حتى الاثنين 20/11/2023.