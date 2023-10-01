فوز العداء سامي نتيل بالمركز الثالث في سباق رم الصحراوي الدولي بالاردن

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فاز العداء الدولي الالتراماراثون الفلسطيني سامي اسعد إبراهيم نتيل لاعب منتخب فلسطين للألتراماراثون بالمركز الثالث ، في سباق رم الصحراوي الدولي (relay ) لمسافة 84 كم ،والذي نظمته مؤسسة مسافات بلا حدود في المملكة الأردنية.



وقطع العداء الدولي نتيل مسافة السباق ب ١١ ساعة متواصلة محققا هذا الأنجاز وهذا الفوز.



وشارك في السباق اكثر من ٢٥٠ متسابق يمثلون 31 دولة عربية واجنبية ومنها امريكا والمانيا وبلغاريا وتايوان وبريطانيا وقطر والسعودية وفلسطين والأردن ومصر والعديد من الدول الاجنبية والعربية



وتميز هذا السباق عن غيره من السباقات الدولية بالصعوبة نظرا لأن خط سيره يمر ب بتضاريس صحراوية وجبلية وحجرية وكثبان رمليه عالية وكذلك الارتفاع الكبير في درجات الحرارة حيث وصلت إلى 39 درجة مئوية أثناء قطع مسافة السباق.



وفي هذا السياق أهدى العداء نتيل هذا الفوز للشعب الفلسطيني في جميع أنحاء العالم ، وخاصة لأبناء مخيمه الصامد مخيم المغازي.



وقال العداء نتيل "أنه بالرغم من تنظيم السباق في الصحراء وتميزها بوعورة تضاريسها وجبالها ورمالها والارتفاع الحاد في درجات الحرارة الا أنني وبحمد الله تمكنت من الفوز بالمرتبة الثالثة ",معتبرا ذلك بأنه إنجاز كبير يضاف إلى سجل الانتصارات التي حققها في سباقات دولية وعربية ، واعدا بأن تبقى فلسطين حاضرة في جميع المحافل الدولية.



وأكد أن اهم هدف لدي كمتسابق وهو تمثيل وطني فلسطين في سباقات للالتراماراثون ، ويبقى علم فلسطين مرفوعا عاليا على منصات التتويج في جميع المحافل الدولية.

وكان العداء الدولي الفلسطيني نتيل قد فاز بالمركز الثاني، في سباق التراماراثون الرم الدولي الذي أقيم في المملكة الاردنية الهاشمية والذي نظمته مؤسسة مسافات بلا حدود الدولية مسافة 84 ك. قبل عامين.

وشارك العداء النتيل في سباقات دولية أخرى أهمها سباق التراتريل غزال الصحراوي مسافة 50 كم بتونس شهر مارس الماضي 20/3/2021. وكذلك في سباق ماراثون مصر الدولي قاطعا مسافة 5 كم بزمن ١٦ دقيقة بمشاركة 32 دول.