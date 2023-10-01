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تركيا: هجوم إرهابي قرب مبنى الوزارة نفذه عنصران أحدهما فجر نفسه والآخر تم تحييده

الأحد 01 أكتوبر 2023 10:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تركيا: هجوم إرهابي قرب مبنى الوزارة نفذه عنصران أحدهما فجر نفسه والآخر تم تحييده



وكالات

أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرليكايا، أن هجوما إرهابيا وقع صباح اليوم الأحد، كان سيستهدف مقر الوزارة، نفذه عنصران أحدهما فجر نفسه والآخر تم القضاء عليه.

وقال وزير الداخلية في بيان إن "الهجوم وقع في الساعة 09.30، ونفذه إرهابيان كانا يقودان سيارة، أمام بوابة مدخل مديرية الأمن الرئيسية التابعة لوزارة الداخلية، أحدهما فجر نفسه داخل السيارة والآخر تم تحييد".

وأضاف أنه خلال تبادل لإطلاق النار، أصيب اثنان من ضباط الشرطة بجروح طفيفة.

وفي وقت سابق قالت وسائل إعلام تركية، إن دوي انفجارات سُمع قرب مبنى وزارة الداخلية، فيما طوقت قوات أمنية المنطقة.

ووفقا لما ذكرت قناة "CNN Turk" التلفزيونية وقع الانفجار بالقرب من مبنى وزارة الداخلية التركية وسط أنقرة، ووصل أفراد من الحرس الرئاسي إلى مكان الحادث.

وقالت إن "دوي انفجار سُمع في منطقة كيزيلاي وسط أنقرة، ومن المرجح أنه وقع بالقرب من وزارة الداخلية، حيث أغلقت الطرق المحيطة بالمكان أمام حركة المرور".

ولم تذكر القناة سبب أو طبيعة الانفجار، إلا أنها أشارت إلى وجود إصابات.

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