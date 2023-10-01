الصالح : إشكاليات الانتخابات المحلية بغزة لم تحل

رام الله / سما /

قال مجدي الصالح وزير الحكم المحلي، الأحد، إن إشكاليات الانتخابات المحلية في قطاع غزة، لم تحل بشكل كامل مع حركة حماس.

وأوضح الصالح في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، أنه لم يتم الاتفاق على آليات الانتخابات، ومحكمة الانتخابات، والجهة التي ستقوم بتأمين صناديق الاقتراع، والترشيح، وبراءة الذمة، وغيرها من القضايا التي واجهت محاولات إجراء انتخابات 2017.

وأشار إلى أن الاجتماع الذي عقد في غزة بين لجنة الانتخابات المركزية، وفصائل من القطاع، لم تبلغ بنتائجه الحكومة حتى الآن، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من القضايا بحاجة للحديث عنها بشأن آليات الانتخابات.

وقال: إجراء الانتخابات يتطلب الموافقة على كافة التفاصيل المتعلقة بالعملية الانتخابية وإرسال رسالة خطية من حركة حماس، للرئيس محمود عباس أو الحكومة بالموافقة على إجرائها بكافة تفاصيلها.