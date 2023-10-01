  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الصالح : إشكاليات الانتخابات المحلية بغزة لم تحل

الأحد 01 أكتوبر 2023 10:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصالح : إشكاليات الانتخابات المحلية بغزة لم تحل



رام الله / سما /

قال مجدي الصالح وزير الحكم المحلي، الأحد، إن إشكاليات الانتخابات المحلية في قطاع غزة، لم تحل بشكل كامل مع حركة حماس.

وأوضح الصالح في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، أنه لم يتم الاتفاق على آليات الانتخابات، ومحكمة الانتخابات، والجهة التي ستقوم بتأمين صناديق الاقتراع، والترشيح، وبراءة الذمة، وغيرها من القضايا التي واجهت محاولات إجراء انتخابات 2017.

وأشار إلى أن الاجتماع الذي عقد في غزة بين لجنة الانتخابات المركزية، وفصائل من القطاع، لم تبلغ بنتائجه الحكومة حتى الآن، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من القضايا بحاجة للحديث عنها بشأن آليات الانتخابات.

وقال:  إجراء الانتخابات يتطلب الموافقة على كافة التفاصيل المتعلقة بالعملية الانتخابية وإرسال رسالة خطية من حركة حماس، للرئيس محمود عباس أو الحكومة بالموافقة على إجرائها بكافة تفاصيلها.

الأكثر قراءة اليوم

هذا ما ستبحثه جلسة نتنياهو "الطارئة" الأحد..

هل ثمة مبالغة في معدلات الهجرة من غزة؟.. شبان يهجرون موطنهم بحثاً عن الأمل

الأسير باسل عيايدة .. دخل سجون الاحتلال بذاكرته وخرج منها بدونها (شاهد)

ضربة موجعة للاقتصاد ولملايين الموظفين.. إغلاق حكومي وشيك في الولايات المتحدة

مقتل مستوطن إثر عملية طعن في القدس

روسيا تسخر من تحذير واشنطن لحفتر: "ضحكنا طوال المساء"

السيسي للمصريين: أمامكم فرصة للتغيير (فيديو)

الأخبار الرئيسية

تركيا: هجوم إرهابي قرب مبنى الوزارة نفذه عنصران أحدهما فجر نفسه والآخر تم تحييده

وزير الاتصالات الإسرائيلي يزور السعودية على رأس وفد رسمي

صحيفة عبرية: حكومة نتنياهو تبدأ بتقديم تسهيلات اقتصادية كبيرة للسلطة الفلسطينية

383396384_704085401752514_7380862816171267856_n (1)

أسعار المحروقات والغاز في فلسطين لشهر 10/2023

YKxuv

هذا ما ستبحثه جلسة نتنياهو "الطارئة" الأحد..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية