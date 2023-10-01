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برشلونة يحدد مدة غياب رافينيا للإصابة

الأحد 01 أكتوبر 2023 10:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
برشلونة يحدد مدة غياب رافينيا للإصابة



وكالات / سما /

أصدر برشلونة بياناً طبياً بشأن إصابة المهاجم البرازيلي رافينيا، والتي تعرّض لها في مباراة الفريق ضد إشبيلية، ضمن إطار الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإسباني.

وشعر رافينيا بآلام خلال الشوط الأول من مباراة إشبيلية التي انتهت بفوز برشلونة بهدف نظيف، واضطر المدرب تشافي هيرنانديز لاستبداله والدفع بالنجم الشاب فيرمين لوبيز الذي قدّم أداء رائع للغاية.

وكشفت نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها رافينيا أنه يعاني من إصابة في العضلة ذات الرأسين الفخذية في قدمه اليمنى، وقدّرت صحيفة سبورت الكتالونية فترة غيابه بنحو شهر كامل.

ومن حسن حظ النادي الكتالوني أن فترة التوقف الدولي ستأتي بعد أسبوع واحد تقريباً، وهذه ستكون فرصة للمهاجم البرازيلي كي يتعافى من الإصابة دون الغياب عن عدد كبير من المباريات.

لكن من المؤكد عدم تواجد رافينيا في مباراتي البرسا ضد بورتو بدوري أبطال أوروبا، وغرناطة في الدوري الإسباني، كما سيغيب أيضاً عن مباراتي أتلتيك بيلباو وشاختار بعد التوقف الدولي.

ويأمل برشلونة أن يكون اللاعب جاهزاً في مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد، والتي ستقام في 28 من شهر أكتوبر القادم، لكن المدرب تشافي هيرنانديز لن يتعجّل عودته، لكي لا يتعرّض لانتكاسة تبعده لفترة أطول عن الملاعب.

#برشلونة #رافينيا #الدوري الإسباني #إشبيلية

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