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فيديو.. وولفرهامبتون يُلحق بمانشستر سيتي الهزيمة الأولى في البريميرليج

الأحد 01 أكتوبر 2023 09:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. وولفرهامبتون يُلحق بمانشستر سيتي الهزيمة الأولى في البريميرليج



وكالات / سما /

تلقى مانشستر سيتي هزيمة مدوية أمام مضيفه وولفرهامبتون، بنتيجة (2-1)، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب “مولينيو”، لحساب الجولة الثامنة من بطولة البريميرليج.

ويعاني مانشستر سيتي من غيابات عديدة، حيث يغيب عن صفوفه كل من كيفين دي بروين وبرناردو سيلفا للإصابة، ولم يتواجد اليوم أيضاً النجم الإسباني رودري بسبب الإيقاف.

وكان من الواضح تأثر مانشستر سيتي بالغيابات المهمة في مباراة اليوم، حيث لم يقدّم الفريق الأداء المنتظر منه، وتلقى هزيمته الأولى في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وتمكن أصحاب الأرض من افتتاح باب التسجيل مبكراً، وتحديداً بعد 13 دقيقة فقط، وحمل الهدف توقيع روبن دياز مدافع السيتزنز بالخطأ في مرمى فريقه.

وعادل مانشستر سيتي النتيجة بحلول الدقيقة 58، عن طريق المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفريز عبر ركلة حرة نفذها ببراعة شديدة، وفي الوقت الذي ظن فيه الجميع أن السيتي في طريقه لقلب الطاولة، تلقى الحارس إدريسون هدفاً ثانياً بعد 7 دقائق فقط من هدف ألفاريز.

وفشل مانشستر سيتي في اختراق حصون وولفرهامبتون طيلة التسعين دقيقة، حتى الهدف الوحيد الذي سجله جاء من كرة ثابتة، وهو أمر نادراً ما نراه في فريق بيب جوارديولا.

ورغم الهزيمة، حافظ مانشستر سيتي على صدارته بشكلٍ مؤقت، بانتظار ما ستسفر عنه مباراة ليفربول ضد توتنهام بعد قليل، بينما رفع وولفرهامبتون رصيده إلى النقطة السابعة، وصعد إلى المركز 14 في سلم الترتيب.

#إيرلينج هالاند #البريميرليج #مانشستر سيتي #وولفرهامبتون

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