فيديو.. ريال مدريد يكتسح جيرونا ويستعيد الصدارة

وكالات / سما /

اكتسح فريق ريال مدريد مضيفه جيرونا وهزمه بثلاثية دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس السبت، لحساب مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني، في ملعب مونتيليفي، ليستعيد صدارة الجدول من جديد.

النادي الملكي دخل في أجواء اللقاء بعد مرور ربع ساعة من صافرة الحكم لبداية المباراة، ونجح خوسيلو في معرفة طريق شباك الفريق المحلي، بعدما تابع عرضية زميله الإنجليزي، جود بيلينجهام، التي مررها بشكل رائع بخارج وجه القدم، على القائم البعيد ليتقدم الميرينجي بهدف في الدقيقة 17.

واستغل رجال المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي حالة عدم الاتزان في دفاع جيرونا، لينجح الفريق في مضاعفة تقدمه بتسجيل الهدف الثاني بعد مرور أربع دقائق فقط على هدف خوسيلو، وهذه المرة بتوقيع أوريلين تشواميني بضربة رأسية رائعة.

وعقب الاستراحة، حاول جيرونا تقليل الفارق مع الريال من خلال تسجيل الهدف الأول، لكن النادي الملكي أحبط المحاولات التي تعد على أصابع اليد الواحدة، قبل أن ينجح جود بيلينجهام في تسجيل الهدف الثالث لمصلحة الميرينجي في الدقيقة 71.

وعرف الوقت المبدد حالة طرد مباشر في صفوف ريال مدريد بعد تدخل قوي من ناتشو فيرنانديز على ساق لاعب جيرونا، ليقرر الحكم طرده بورقة حمراء مباشرة، بعد الرجوع لتقنية الفيديو المساعد “الفار”.

وألحق الريال بجيرونا أول هزيمة في الموسم بالليجا، ليرفع نقاطه للرقم 21 في الصدارة، بفارق نقطة عن برشلونة الوصيف، ونقطتين عن جيرونا الذي تراجع للمركز الثالث.