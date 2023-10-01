فيديو.. توتنهام ينتزع انتصاراً درامياً على ليفربول في الدوري الإنجليزي

وكالات / سما /

تمكن توتنهام من تحقيق انتصار ثمين على ليفربول بنتيجة 2-1، وذلك في إطار مُنافسات الدوري الإنجليزي.

وكان التهديف في المُباراة التي استضافها ملعب توتنهام في لندن قد بدأ عن طريق أصحاب الأرض، وسجل الهدف النجم الكوري الجنوبي سون هيونج مين بعد هدية من البرازيلي ريتشارليسون أمام المرمى في الدقيقة 36.

وتمكن الهولندي كودي جاكبو من إدراك التعادل للريدز في الدقيقة 45+4، وجاء الهدف بعد استلامه الكرة داخل المنطقة واستدارته بها قبل التسديد بإتقانٍ في مرمى السبيرز.

وحاول نجوم ليفربول تسجيل هدف الفوز، وحاول المصري محمد صلاح يميناً ويساراً في مُحاولة إيجاد الثغرة في دفاعات الفريق اللندني، ولكن مُحاولاتهم لم تُكلل بالنجاح.

على الجانب الآخر، كان توتنهام الأكثر خطورةً على المرمى، ووقف تألق أليسون بيكر سداً منيعاً أمام سيل هجمات الفريق اللندني.

ونجح توتنهام أخيراً في هز شباك أليسون بيكر من جديد بهدفٍ بنيران عكسية سجله جويل ماتيب في مرمى فريقه في الدقيقة 90+6.

وشهد اللقاء لقطة مُثيرة للجدل في الشوط الأول، وذلك حينما سجل ليفربول عن طريق النجم الكولومبي لويس دياز، ولكن الحكم ألغى الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو “الفار”، ويتمسك جمهور الريدز بصحة الهدف.

كما شهدت المُباراة أيضاً طرد لاعبين من ليفربول هما كورتيس جونز وديوجو جوتا.

وارتقى توتنهام للمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة، فيما تراجع ليفربول للمركز الرابع برصيد 16 نقطة.

وسيلعب ليفربول المُباراة المُقبلة ضد برايتون على أرض الأخير يوم الأحد المُقبل المُوافق 8 أكتوبر، فيما سيحل توتنهام ضيفاً على لوتون تاون يوم السبت المُقبل.