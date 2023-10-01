رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، والحياة الجديدة، والأيام) الصادرة اليوم الأحد، على صدر صفحاتها الأولى، افتتاح الاحتلال نفقا جديدا أسفل القصور الأموية جنوب الأقصى، وتحذيرا من مخاطر مماطلة الاحتلال في نقل الأسير كايد الفسفوس إلى مستشفى مدني.

والإضراب الذي عم رام الله والبيرة حدادا على روح الشهيد رمانة والاستيلاء على منزل في جلبون وإصابات في الضفة وغزة خلال مواجهات مع جنود الاحتلال واعتداءات المستوطنين.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"القدس":

إضراب شامل في رام الله والبيرة حدادا على روح الشهيد رمانة وإصابات خلال مواجهات وإطلاق نار على صيادين ومستوطنون يعتدون على المواطنين ويرفعون أعلاما إسرائيلية في بيت لحم

مستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية في القدس القديمة

مسيرة في سخنين إحياءً لذكرى شهداء هبة الأقصى وتظاهرة في غزة تؤكد وحدة الأرض والشعب ورفض مخططات الاحتلال

تجدد التظاهرات ضد حكومة نتنياهو

"الحياة الجديدة":

الإضراب عم رام الله والبيرة حدادا على روح الشهيد رمانة والاستيلاء على منزل في جلبون وإصابات في الضفة وغزة خلال مواجهات مع جنود الاحتلال واعتداءات المستوطنين

الرئيس يهاتف النائب الأردني خليل عطية مطمئنا على صحته ويهنئ رئيس جمهورية بوتسوانا بذكرى الاستقلال

مجدلاني: نعكف على تأسيس برنامج حماية اجتماعية خاصة بكبار السن

أكاديميون يوقعون رسالة لإدارة بايدن تؤكد الحقوق الواردة في خطاب الرئيس عباس أمام الأمم المتحدة

نادي الأسير: رفض الاحتلال الاستجابة لمطلب الفسفوس بمثابة قرار باغتياله.. الفحوص الطبية للأسير علي الحروب بينت ظهور أورام جديدة في جسده

مدريد: انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الثامن للتحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين

مسيرة مركزية في سخنين إحياءً لذكرى هبة القدس والأقصى

للأسبوع الـ39 على التوالي: تجدد التظاهرات ضد حكومة نتنياهو وخطتها لإضعاف القضاء والمنظمون يحذرون: الأزمة الدستورية تقترب

"الأيام":

إصابات جراء اعتداءات مستوطنين ومواجهات مع الاحتلال في مناطق عدة وإضراب شامل يعم رام الله والبيرة

تحذير من مخاطر مماطلة الاحتلال في نقل كايد الفسفوس لمستشفى مدني.. وأورام جديدة في جسد الأسير علي الحروب

الاحتلال يفتتح نفقا جديدا أسفل القصور الأموية جنوب الأقصى

إحياء ذكرى هبة القدس والأقصى في الداخل بمسيرة مركزية في سخنين

جماعات يهودية متطرفة تدعو لتكثيف الاقتحامات للأقصى بدءا من اليوم

إسرائيل: تجدد التظاهرات ضد حكومة نتنياهو وخطة إضعاف القضاء

قتيل وإصابات في عدة بلدات بجرائم إطلاق نار داخل أراضي الـ48