مواجهات و اصابات خلال حملة اعتقالات في الضفة

رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأحد، حملة اعتقالات خلال اقتحام مناطق متفرقة بالضفة، تخللتها مواجهات.

ففي نابلس، أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة برقة شمال غرب نابلس، فيما اختطفت قوة خاصة الشاب إياد رواجبة من المدينة.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة برقة وسط إطلاق للرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، الأمر الذي أدى لاندلاع مواجهات في المنطقة، وإصابة العشرات بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز السام.

وأغلقت قوات الاحتلال مدخل البلدة ومنعت الخروج أو الدخول إليها.

وفي جنين أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، عقب اقتحام قوات الاحتلال بلدة جلبون شمال شرق جنين، وداهمت منزل عائلة جهاد محمد أبو الرب، وأخلته بالقوة هو وأفراد عائلته، واستولت على المنزل، وحولته إلى ثكنة عسكرية.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد فتحي غانم، أثناء مروره على حاجز عناب العسكري.

وفي طوباس اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد أبو شكة من طوباس، على طريق المعرجات شمال أريحا، بدعوى محاولته تنفيذ عملية دهس.