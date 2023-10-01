عدوان إسرائيلي يستهدف "أهدافا إيرانية" قرب دمشق

القدس المحتلة / سما /

أفادت وسائل إعلام في سورية، أن الطيران الحربي الإسرائيلي هاجم فجر اليوم الأحد، مواقع تابعة للجيش السوري والميليشيات الإيرانية في بلدة الديماس في ريف العاصمة دمشق الغربي، بالقرب من الحدود مع لبنان.

وبحسب التقارير في وسائل إعلام سورية تابعة للمعارضة، فقد تم تفعيل أنظمة الدفاعات الجوية السورية، بعد أن قصف الطيران الحربي الإسرائيلي شحنة أسلحة إيرانية.

وكان العدوان الأخير المنسوب لإسرائيل في سورية قد حدث قبل أكثر من أسبوع، عندما قال النظام السوري إن الجيش الإسرائيلي هاجم مطار الشويرة العسكري غربي البلاد.

وأطلقت الطائرات الحربية الإسرائيلية صواريخ باتجاه منطقة حمص أثناء تحليقها فوق السهل الساحلي اللبناني، وكان الهدف مستودعات تحتوي على معدات إيرانية.

كما قتل شخصان بعد أن استهدفت مسيّرة إسرائيلية دراجتهما النارية في بلدة بيت جن بريف دمشق الغربي، في وقت أعلن الجيش الإسرائيلي قصف موقعين لقوات النظام السوري في هضبة الجولان المحتلة.

وذكرت وسائل إعلام سورية أن المسيرة الإسرائيلية نفذت الغارة في بيت جن من فوق أجواء شمال الجولان السوري المحتل، قرب مثلث الحدود السورية الفلسطينية اللبنانية.