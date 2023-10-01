  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

عدوان إسرائيلي يستهدف "أهدافا إيرانية" قرب دمشق

الأحد 01 أكتوبر 2023 08:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عدوان إسرائيلي يستهدف "أهدافا إيرانية" قرب دمشق



القدس المحتلة / سما /

أفادت وسائل إعلام في سورية، أن الطيران الحربي الإسرائيلي هاجم فجر اليوم الأحد، مواقع تابعة للجيش السوري والميليشيات الإيرانية في بلدة الديماس في ريف العاصمة دمشق الغربي، بالقرب من الحدود مع لبنان.

وبحسب التقارير في وسائل إعلام سورية تابعة للمعارضة، فقد تم تفعيل أنظمة الدفاعات الجوية السورية، بعد أن قصف الطيران الحربي الإسرائيلي شحنة أسلحة إيرانية.

وكان العدوان الأخير المنسوب لإسرائيل في سورية قد حدث قبل أكثر من أسبوع، عندما قال النظام السوري إن الجيش الإسرائيلي هاجم مطار الشويرة العسكري غربي البلاد.

وأطلقت الطائرات الحربية الإسرائيلية صواريخ باتجاه منطقة حمص أثناء تحليقها فوق السهل الساحلي اللبناني، وكان الهدف مستودعات تحتوي على معدات إيرانية.

كما قتل شخصان بعد أن استهدفت مسيّرة إسرائيلية دراجتهما النارية في بلدة بيت جن بريف دمشق الغربي، في وقت أعلن الجيش الإسرائيلي قصف موقعين لقوات النظام السوري في هضبة الجولان المحتلة.

وذكرت وسائل إعلام سورية أن المسيرة الإسرائيلية نفذت الغارة في بيت جن من فوق أجواء شمال الجولان السوري المحتل، قرب مثلث الحدود السورية الفلسطينية اللبنانية.

الأكثر قراءة اليوم

هذا ما ستبحثه جلسة نتنياهو "الطارئة" الأحد..

المواصلات بغزة تتحدث عن حملة التخفيضات الجديدة بشأن المركبات والدراجات النارية

هل ثمة مبالغة في معدلات الهجرة من غزة؟.. شبان يهجرون موطنهم بحثاً عن الأمل

الأسير باسل عيايدة .. دخل سجون الاحتلال بذاكرته وخرج منها بدونها (شاهد)

ضربة موجعة للاقتصاد ولملايين الموظفين.. إغلاق حكومي وشيك في الولايات المتحدة

مقتل مستوطن إثر عملية طعن في القدس

روسيا تسخر من تحذير واشنطن لحفتر: "ضحكنا طوال المساء"

الأخبار الرئيسية

صحيفة عبرية: حكومة نتنياهو تبدأ بتقديم تسهيلات اقتصادية كبيرة للسلطة الفلسطينية

383396384_704085401752514_7380862816171267856_n (1)

أسعار المحروقات والغاز في فلسطين لشهر 10/2023

YKxuv

هذا ما ستبحثه جلسة نتنياهو "الطارئة" الأحد..

SyrMa6Hep_0_241_1280_721_0_x-large

للأسبوع الـ39 على التوالي .. تجدد التظاهرات ضد حكومة نتنياهو

تنويه مهم بشأن عمل معبر بيت حانون الأحد

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية