صحيفة عبرية: حكومة نتنياهو تبدأ بتقديم تسهيلات اقتصادية كبيرة للسلطة الفلسطينية

القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، الأحد، أن إسرائيل بدأت تقديم التسهيلات الاقتصادية للسلطة الفلسطينية بعد أن خفضت مؤخرًا الضرائب المفروضة على الوقود، بنسبة 50%.

ووفقًا للصحيفة العبرية، فإن الضريبة أصبحت الآن 1.5%، بدلاً من 3%، كما كان الحال عليه منذ توقيع الاتفاقيات الاقتصادية الملحقة لاتفاق أوسلو.

وبحسب الصحيفة العبرية، فإن هذا يؤدي إلى توفير ما قيمته 80 مليون شيكل سنويًا من موازنة السلطة الفلسطينية.

وبينت الصحيفة، أن الامتيازات والتسهيلات الاقتصادية الإضافية التي قدمتها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية منذ بداية العام الجاري 2023 وصلت إلى 270 مليون شيكل، وهو ما يمثل زيادة في مدفوعات الضرائب التي تجمع لصالح السلطة، بما يصل إلى 730 مليون شيكل شهريًا في المتوسط، مقارنةً بحوالي نصف مليون شيكل قبل 3 سنوات.

ولفتت إلى أنه تم تحويل أموال للسلطة الفلسطينية على أساس "الحسابات" في "زيادة الشفافية بدفع ضريبة القيمة المضافة" بالمجمل، وهي ميزانية إضافية تصل إلى 350 مليون شيكل، تحولها إسرائيل، لصالح السلطة، منذ تشكيل الحكومة اليمينية الحالية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اتخذ قرارًا بخفض ضريبة الوقود عن السلطة الفلسطينية قبل بضعة أشهر، ووافق عليه اليميني المتطرف، وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بحجة التزام نتنياهو تجاه الحكومة الأميركية، كما تقول الصحيفة العبرية.

ووفقًا للصحيفة، فإن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، تضغط بقوة على الحكومة الإسرائيلية لتحسين الوضع الاقتصادي للسلطة الفلسطينية بحجة أنها على وشك الانهيار الاقتصادي.