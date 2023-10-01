عشرات المستوطنين يقتحمون الاقصى في "عيد العرش"

القدس المحتلة / سما /

اقتحم عشرات المستوطنين اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، في "عيد العرش".

وقام المستوطنون بتنفيذ اقتحامات للأقصى، عبر باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية، مع بداية فترة الاقتحامات الصباحية.

وأدى المستوطنون صلاتهم داخل الأقصى بحراسة قوات الاحتلال.

وانتشرت شرطة الاحتلال على أبواب الأقصى منذ ساعات الفجر، ومنعت البعض من الدخول الى المسجد ، وأبلغتهم بأن المنع سيستمر حتى انتهاء فترة الاقتحامات الثانية.

وواصلت "جماعات الهيكل" الدعوة لتنفيذ أكبر اقتحامات للأقصى خلال اسبوع عيد العرش، "من الأحد حتى الخميس".