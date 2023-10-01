الطقس:انخفاض على درجات الحرارة وفرصة لتساقط الامطار في ساعات المساء

رام الله / سما /

قالت دائرة الارصاد الجوية ان الجو اليوم الأحد غائماً جزئياً الى غائم، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتكون حول معدلها السنوي العام، وفي ساعات المساء تكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائمًا وبارداً نسبياً في معظم المناطق، حيث يتوقع لسقوط زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاثنين: يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتكون أقل من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الثلاثاء: يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتكون حول معدلها العام، وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.