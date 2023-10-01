  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الطقس:انخفاض على درجات الحرارة وفرصة لتساقط الامطار في ساعات المساء

الأحد 01 أكتوبر 2023 08:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس:انخفاض على درجات الحرارة وفرصة لتساقط الامطار في ساعات المساء



رام الله / سما /

قالت دائرة الارصاد الجوية ان الجو اليوم الأحد غائماً جزئياً الى غائم، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتكون حول معدلها السنوي العام، وفي ساعات المساء تكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائمًا وبارداً نسبياً في معظم المناطق، حيث يتوقع لسقوط زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاثنين: يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتكون أقل من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الثلاثاء: يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتكون حول معدلها العام، وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأكثر قراءة اليوم

هذا ما ستبحثه جلسة نتنياهو "الطارئة" الأحد..

المواصلات بغزة تتحدث عن حملة التخفيضات الجديدة بشأن المركبات والدراجات النارية

هل ثمة مبالغة في معدلات الهجرة من غزة؟.. شبان يهجرون موطنهم بحثاً عن الأمل

الأسير باسل عيايدة .. دخل سجون الاحتلال بذاكرته وخرج منها بدونها (شاهد)

ضربة موجعة للاقتصاد ولملايين الموظفين.. إغلاق حكومي وشيك في الولايات المتحدة

مقتل مستوطن إثر عملية طعن في القدس

روسيا تسخر من تحذير واشنطن لحفتر: "ضحكنا طوال المساء"

الأخبار الرئيسية

صحيفة عبرية: حكومة نتنياهو تبدأ بتقديم تسهيلات اقتصادية كبيرة للسلطة الفلسطينية

383396384_704085401752514_7380862816171267856_n (1)

أسعار المحروقات والغاز في فلسطين لشهر 10/2023

YKxuv

هذا ما ستبحثه جلسة نتنياهو "الطارئة" الأحد..

SyrMa6Hep_0_241_1280_721_0_x-large

للأسبوع الـ39 على التوالي .. تجدد التظاهرات ضد حكومة نتنياهو

تنويه مهم بشأن عمل معبر بيت حانون الأحد

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية