جنين: إصابات والاحتلال يستولي على منزل في جلبون

جنين/سما/

أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، مساء اليوم السبت، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية جلبون شمال شرق جنين، حيث استولت على منزل وحولته إلى ثكنة عسكرية.

وقال رئيس مجلس قروي جلبون إبراهيم أبو الرب، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، ونصبت حاجزا عسكريا في محيط مدرسة الذكور، وسط إطلاق قنابل الغاز السام المسيل للدموع تجاه المواطنين ومنازلهم، ما أدى إلى إصابة العديد منهم بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز السام.

وأضاف أن قوات الاحتلال داهمت منزل المواطن جهاد محمد محمود أبو الرب، وأخلته بالقوة هو وأفراد عائلته، واستولت على المنزل، وحولته إلى ثكنة عسكرية.