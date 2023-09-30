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3 إصابات في هجوم للمستوطنين جنوب شرق بيت لحم

السبت 30 سبتمبر 2023 07:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
3 إصابات في هجوم للمستوطنين جنوب شرق بيت لحم



بيت لحم/سما/

 أصيب ثلاثة مواطنين، مساء اليوم السبت، في هجوم للمستوطنين في برية تقوع جنوب شرق بيت لحم.

وأفاد مدير بلدية تقوع تيسير أبو مفرح،  بأن طاقم البلدية وعدد من أهالي البلدة توجهوا إلى منطقة البرية للوقوف على عربدة المستوطنين الذين نصبوا حاجزا ومنعوا المواطنين من الوصول إلى أراضيهم، وعند اقترابهم من الحاجز، تعرضوا لهجوم من المستوطنين الذي رشوا غاز الفلفل صوبهم واعتدوا عليهم بالضرب، ما أدى إلى إصابة ثلاثة مواطنين بحروق واختناق.

يشار إلى أن المستوطنين وتحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي صعّدوا من انتهاكاتهم بحق المواطنين في منطقة برية تقوع، من نصب للخيام والاعتداء على المواطنين ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم.

#بيت لحم
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