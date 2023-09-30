ضربة موجعة للاقتصاد ولملايين الموظفين.. إغلاق حكومي وشيك في الولايات المتحدة

واشنطن/سما/

تتجه الحكومة الأمريكية نحو الإغلاق، بحلول نهاية اليوم السبت 30 سبتمبر/ أيلول 2023، ما سيؤدي إلى تعطيل العديد من الخدمات، والضغط على العمال، حيث يفرض الجمهوريون في مجلس النواب مواجهة بشأن الإنفاق الفيدرالي، قادت إلى فشل التصويت على بعض بنود الميزانية، قبيل انطلاق السنة المالية الجديدة.



وأمس الجمعة، وصلت المفاوضات بين الديمقراطيين والجمهوريين الذين يسيطرون على مجلس النواب، حول التوصل لاتفاق على بعض النفقات في موازنة العام المقبل، إلى طريق مسدود، ما يعني أن العديد من المؤسسات لن تتلقى التمويل اللازم لمصروفاتها.



وسبق أن تمكن الجمهوريون من إجهاض إقرار مجموعة مشاريع قوانين معتادة، تحدد ميزانيات بعض الإدارات للسنة المالية المقبلة التي تبدأ غدًا الأحد.



وفي الولايات المتحدة، تبدأ السنة المالية في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام، وتستمر حتى 30 سبتمبر من العام التالي، بحسب قانون الموازنة الفيدرالية.



ما هو الإغلاق الحكومي؟

يحدث إغلاق الحكومة عندما لا يوافق الكونغرس على تمويل الحكومة الفيدرالية بحلول الوقت الذي تبدأ فيه السنة المالية الجديدة في الأول من أكتوبر. وفي كل عام، يجب على الكونغرس تمرير 12 مشروع قانون مخصصات تشكل ميزانية الإنفاق التقديرية وتحدد مستويات التمويل للوكالات الفيدرالية.



ماذا يحدث أثناء إغلاق الحكومة؟

إذا فشل المشرعون في تفعيل كل أو بعض مشاريع قوانين التخصيص، فإن العديد من العمليات الحكومية تتوقف، ما يؤدي إلى إغلاق الحكومة بشكل كامل أو جزئي إلى أن يتصرف الكونغرس. ومع ذلك، ستستمر المهام الحكومية التي تعتبر ضرورية.



وتقدم كل وكالة فيدرالية خطة طوارئ تحدد وظائفها التي ستستمر أثناء الإغلاق وأيها ستتوقف، بالإضافة إلى عدد موظفيها الذين سيستمرون في العمل وعدد الموظفين الذين سيتم منحهم إجازات حتى انتهاء الإغلاق.



ونظرًا لأن العديد من الموظفين الفيدراليين سيكونون خارج وظائفهم أثناء إغلاق الحكومة، فسوف يتم إيقاف العديد من الخدمات أو إبطاؤها، ما يربك الحياة اليومية للعديد من الأمريكيين.



والجدير بالذكر، أن مدفوعات الضمان الاجتماعي لكبار السن والأمريكيين ذوي الإعاقة وغيرهم سيستمر توزيعها. وستواصل خدمة البريد أيضا الخدمة المنتظمة. ستستخدم بعض الولايات أموالها الخاصة لإبقاء بعض المتنزهات الوطنية مفتوحة.



ستفقد برامج Head Start التي تخدم أكثر من 10000 طفل محروم التمويل الفيدرالي على الفور، وسيتم إغلاق المتنزهات الوطنية يوم الاثنين، إذا دخلت الحكومة في حالة إغلاق، وقالت خدمة المتنزهات الوطنية إن خدماتها لن تكون متاحة، كما سيتعين على بعض المكاتب الفيدرالية أيضًا الإغلاق أو مواجهة ساعات عمل أقصر أثناء الإغلاق.





ماذا يعني الإغلاق لموظفي الحكومة؟

عندما يحدث الإغلاق، لا يحصل الملايين من الموظفين الفيدراليين وأعضاء الخدمة العسكرية على رواتبهم حتى ينتهي الإغلاق.



الموظفون الذين يعتبرون "أساسيين"، مثل العاملين في الخدمات التي تحمي السلامة العامة أو الأمن القومي، يستمرون في العمل. في الماضي، كان هذا يشمل خدمات مثل تطبيق القانون الفيدرالي ومراقبة الحركة الجوية.



وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، لن يحصل العديد من موظفي الحكومة الفيدرالية البالغ عددهم نحو 2 مليون موظف، بالإضافة إلى 2 مليون جندي عسكري وجنود احتياطيين في الخدمة الفعلية، على رواتبهم.



في المقابل، سيتم منح إجازات للموظفين غير الأساسيين أو إيقافهم مؤقتا.



يعتمد عدد العمال المتأثرين على ما إذا كان الإغلاق كاملًا أم جزئيًا. إذا تم تمرير بعض مشاريع قوانين التخصيص في الوقت المحدد، فستكون تلك الوكالات الفيدرالية قد حصلت على التمويل المعتمد وستستمر في العمل كالمعتاد، ما سيؤدي إلى إغلاق جزئي فقط.





خلال الإغلاق الحكومي الأخير في 2018-2019، عمل ما يقدر بنحو 420 ألف موظف فيدرالي من دون أجر، وتم منح 380 ألفا آخرين إجازة. ولكن اعتمادا على الوكالات المتضررة، يمكن أن تكون هذه الأرقام أعلى من ذلك بكثير.



يتمركز ما يقرب من 60% من الموظفين الفيدراليين في وزارة الدفاع وشؤون المحاربين القدامى والأمن الداخلي.



وبينما ستستمر القوات العسكرية العاملة وجنود الاحتياط في العمل، فإن أكثر من نصف القوى العاملة المدنية في وزارة الدفاع - حوالي 440 ألف شخص - سيتم منحهم إجازة.



أما المتعاقدون الحكوميون فهم أسوأ حالًا. على عكس العمال الفيدراليين، ليس لدى المقاولين ضمان باسترداد رواتبهم بمجرد إعادة فتح الحكومة. يبلغ عدد المقاولين الملايين، ومن بينهم شركات تعمل لصالح وكالة "ناسا"، ووزارة الأمن الداخلي، وإدارة الطيران الفيدرالية، ووكالات فيدرالية أخرى، تقدم مجموعة من الخدمات مثل تكنولوجيا المعلومات أو إصلاح البنية التحتية.





ماذا يعني الإغلاق بالنسبة للاقتصاد؟

على المستوى الوطني، يمكن أن يكون لإغلاق المؤسسات الحكومية عواقب اقتصادية بعيدة المدى، ما يعيق النمو ويعزز حالة عدم اليقين، خاصة إذا طال أمده.

وتشمل بعض هذه التكاليف رفع معدل البطالة، وخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي، ورفع تكلفة الاقتراض.



كل أسبوع من إغلاق الحكومة يمكن أن يكلف الاقتصاد الأمريكي 6 مليارات دولار ويقلص نمو الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 0.1 نقطة مئوية في الربع الرابع من عام 2023، وفقا لتقديرات شركة "إي واي".



كذلك فإن الإغلاق يجعل حالة الاقتصاد الأمريكي غير واضحة. في مثل هذه الحالة، يتوقف مكتب إحصاءات العمل عن نشر البيانات، مثل الأرقام الرئيسية حول التضخم والبطالة، ما يجعل من الصعب على بنك الاحتياطي الفيدرالي والمستثمرين تفسير الاقتصاد واتخاذ القرارات، وهي أمور حاسمة بشكل خاص في الوقت الحالي، حيث أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يمر بنقطة محورية في حملته للتغلب على التضخم المرتفع.



ويحذر المشرعون أيضا من أن الإغلاق قد يؤدي إلى زعزعة الأسواق المالية. وقد قدر بنك غولدمان ساكس أن الإغلاق من شأنه أن يقلل النمو الاقتصادي بنسبة 0.2% في كل أسبوع يستمر فيه، لكن النمو سوف ينتعش بعد إعادة فتح الحكومة.



ويقول آخرون إن انقطاع الخدمات الحكومية له آثار بعيدة المدى لأنه يهز الثقة في قدرة الحكومة على القيام بواجباتها الأساسية. وحذرت غرفة التجارة الأمريكية من أن "الاقتصاد الذي يعمل بشكل جيد يتطلب حكومة فعالة".



ماذا عن القضايا المعروضة على المحاكم، وعمل الكونغرس، والمرتبات الرئاسية؟

سيواصل الرئيس وأعضاء الكونغرس العمل والحصول على رواتبهم. ومع ذلك، سيتم منح إجازة لأي عضو من موظفيهم لا يعتبر أساسيا.



وقالت باتريشيا مكابي، المتحدثة باسم المحكمة، إن المحكمة العليا، التي تبدأ ولايتها الجديدة يوم الاثنين، لن تتأثر بالإغلاق القصير لأنها يمكن أن تستفيد من قدر كبير من الأموال التي توفرها رسوم المحكمة، بما في ذلك رسوم رفع الدعاوى القضائية وغيرها من الوثائق.



وقال بيتر كابلان، المتحدث باسم السلطة القضائية، إن بقية السلطة القضائية الفيدرالية ستعمل أيضا بشكل طبيعي خلال الأسبوعين الأولين من شهر أكتوبر على الأقل.



وحتى في حالة الإغلاق الأطول، لن يتم إغلاق السلطة القضائية بأكملها، وسيتم اتخاذ القرارات بشأن الأنشطة التي ستستمر من قبل كل محكمة في جميع أنحاء البلاد.



وسيستمر دفع رواتب القضاة وجميع القضاة الفيدراليين، بسبب الحظر الدستوري على تخفيض رواتب القضاة خلال فترة خدمتهم، وفقًا لخدمة أبحاث الكونغرس.



إلى متى يستمر الإغلاق؟

من المستحيل التنبؤ بالمدة التي سيستمر فيها الإغلاق. ويعمل مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، ومجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون، على خطط مختلفة إلى حد كبير لتجنب الإغلاق، ويكافح رئيس مجلس النواب، كيفن مكارثي، لكسب أي دعم من المحافظين اليمينيين المتشددين لإبقاء الحكومة مفتوحة، فيما يستعد الكثيرون لتوقف قد يستمر لأسابيع.