إصابة مستوطن بجروح خطيرة إثر عملية طعن في القدس

القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بإصابة مستوطن نتيجة لتعرضه لعملية طعن في مدينة القدس المحتلة.



وذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، تعرض مستوطن لعملية طعن وإصابته بجروج خطيرة، في مدينة القدس، ويجري البحث عن منفذ العملية، وأن عملية الطعن قيد الفحص.

وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني، إصابة شاب إسرائيلي (30 عاما) بجراح خطيرة جدا، نتيجة لتعرضه لعملية طعن ويجري البحث عن منفذها، حيث تم استدعاء فريق "نجمة داوود الحمراء" إلى مكان الحادث، وتم نقل المصاب وهو في حالة حرجة إلى مستشفى "هداسا" في مدينة القدس.



وأوضحت أن الشرطة الإسرائيلية تقوم بالبحث عن المشتبه به الذي لاذ بالفرار فور قيامه بعملية الطعن، مباشرة، في وقت أصيب مواطن آخر بجروح بسيطة ويبلغ من العمر (25 عاما) ولا يحتاج إلى الذهاب للمستشفى.