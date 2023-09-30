السيسي للمصريين: أمامكم فرصة للتغيير (فيديو)

القاهرة/سما/

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسالة إلى الشعب قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر المقبل.

وقال السيسي في افتتاح مؤتمر "حكاية وطن": كلمة واحدة أريد أن أقولها للناس.. عندكم فرصة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.. عندكم فرصة للتغيير.. من لديه حق سيناله".

وأضاف: "ناس كتير هتقول على فرصة التغيير دا كلام ولكن قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير"، مضيفا: "الفرد يقاتل لأجل بلده لكن نصيبه في إيد ربنا".

وتابع: "لا توجد دولة تبني إلا على الصلاح، وليس بالإهانة والخراب ولا الهدم والتشكيك والظلم، زي لما أقول على عمل أجراه مسؤول إن العمل ده منقوص أو فاسد أو غير مدروس أنا بظلمه وبظلم جهده وعمله وبحط عليهم التراب".

وتشهد قاعة الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة انطلاق مؤتمر "حكاية وطن" اليوم والذي سيستمر حتى 2 أكتوبر بمشاركة السيسي وعدد من الوزراء والسياسيين والشباب والإعلاميين وممثلين من جميع فئات المجتمع، لبحث إنجازات الدولة المصرية في مختلف المجالات.

ويشهد اليوم الأول جلسات مهمة تركز على محاور الاقتصاد، ويشارك فيها كبار الوزراء، أما اليوم الثاني فيشهد جلسات تركز على قطاعي الطاقة والبنية التحتية، بينما يشهد اليوم الثالث والأخير، جلسات تركز على مجالات السياسة الخارجية والأمن القومي.

وستختتم الفعاليات بجلسة تجمع كبار المسؤولين لاستعراض نتائج المؤتمر والتوجهات المستقبلية للتنمية في مصر.