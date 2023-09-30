  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

تأهب في "إسرائيل" تحسبا لعمليات فدائية جديدة

السبت 30 سبتمبر 2023 03:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
تأهب في "إسرائيل" تحسبا لعمليات فدائية جديدة



القدس المحتلة/سما/

في ظل حصول مؤسسات الاحتلال الأمنية على عشرات الإنذارات حول تنفيذ عمليات أثناء الاحتفال بعيد "العرش" اليهودي، قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد جلسة تشاور أمني، غدا الأحد، لبحث الأوضاع الأمنية.

وذكرت قناة "13"، مساء الجمعة، أن جلسة التشاور الأمني سيشارك فيها كل من وزير الأمن يوآف غالانت ورئيس هيئة أركان الجيش هرتسي هليفي وقيادات عسكرية وأمنية أخرى.

وأشارت القناة إلى أن النقاش خلال الجلسة سيتطرق إلى قضية تدنيس المستوطنين المسجد الأقصى أثناء الاحتفال بعيد "العرش".

وفي السياق، قرر جيش وأجهزة أمن احتلال الإسرائيلي رفع مستوى الاستعداد لمواجهة محاولات لتنفيذ عمليات مقاومة أثناء الاحتفال بعيد العرش.

وذكرت قناة "كان" التابعة لسلطة البث الإسرائيلية، الليلة الماضية، أن مؤسسات الاحتلال الأمنية والاستخبارية حصلت على إنذارات حول إمكانية تنفيذ عشرات العمليات يوميا أثناء الاحتفال بعيد العرش، الذي يمتد لسبعة أيام.

ولقتت القناة إلى أن ارتفاع عدد الإنذارات بشأن تنفيذ العمليات دفع الجيش إلى اتخاذ احتياطات كبيرة، على رأسها تكثيف دورياته على طول الخط الفاصل بين إسرائيل والضفة الغربية؛ فضلا عن تعزيز شرطة الاحتلال وجودها في محيط الكنس اليهودية.



من ناحية ثانية، ذكر موقع صحيفة "معاريف" أنه على الرغم من إعلان مصر عن التوصل إلى تفاهمات بين إسرائيل وحركة حماس بشأن "عودة الهدوء" إلى الحدود مع قطاع غزة، فإن جيش الاحتلال يتوقع انفجار تصعيد جديد في المستقبل.

وذكر الموقع أمس أن محافل عسكرية في تل أبيب تقدر أن تجربة الأشهر الأخيرة تدلل على أنه حتى عندما يسود الهدوء على الحدود فإنه يكون هدوءاً "هش".

وحسب هذه المحافل، فإن احتمال اندلاع تصعيد بين إسرائيل وفصائل المقاومة في قطاع غزة في المستقبل سيظل مرتفعا.

الأكثر قراءة اليوم

كيف لك اكتشاف العملة المزيفة من فئة الـ200شيكل جديد؟

رصد ردة فعل وزير السياحة السوري عندما وجد نفسه بجانب نظيره الإسرائيلي في السعودية

"أمر مستحيل".. بومبيو يستبعد التطبيع بين السعودية و"إسرائيل" لهذا السبب..

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

خبير عسكري إسرائيلي يحذر من "كابوس سعودي" قادم لتل أبيب

ديفيد هيرست: التطبيع الإسرائيلي السعودي.. "الوهم الكبير"

شهيد برصاص الاحتلال في البيرة

الأخبار الرئيسية

2023-09-30_09-09-58_033687

صحيفة إسرائيلية: الاتفاق السعودي يجب أن يوفر طريقا إلى الدولة الفلسطينية

خلافات في"إسرائيل" حول النووي السعودي

تنويه مهم حول عمل معبر رفح الخميس المقبل

لجنة الانتخابات: سنحث القيادة على إصدار قرار إجراء الانتخابات المحلية بغزة

المقاومة

والا العبري: هذه هي طريقة تحويل الاموال للمقاومة في الضفة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية