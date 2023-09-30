فيديو: ترامب يسخر من بايدن ويقلّد حركاته

واشنطن/سما/

سخر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الرئيس جو بايدن، في الوقت الذي شن فيه هجوما لاذعا على منافسيه الجمهوريين.



تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يسخر ويقلد حركات الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، على المنصة.



وفي المقطع المتداول، قال ترامب (77 عاما) إن بايدن (80 عاما) لا يستطيع النزول من على المنصة بعد انتهاء خطاباته، ثم بدأ بمحاكاة وتقليد حركاته.



وكان بايدن قد وجه انتقادات لاذعة لترامب وأنصاره، الخميس، حيث وصفهم بأنهم "تهديد مباشر للديمقراطية الأمريكية"، وذلك في أقوى تحذير يصدره بايدن بشأن ترشح ترامب للانتخابات الرئاسية لعام 2024.



ترامب يهاجم منافسيه الجمهوريين

كما هاجم ترامب منافسيه على نيل بطاقة ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية لعام 2024، خصوصا حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، أمام جمهور مؤيد له، الجمعة، في آناهايم خلال مؤتمر الحزب الجمهوري في كاليفورنيا.



وقال ترامب: "كنت أنا من أعاد اللون الأحمر إلى فلوريدا (لون الجمهوريين) وليس هو"، في إشارة إلى دي سانتيس. ومستذكرا الدعم الذي قدمه له عام 2018 في حملته لنيل منصب حاكم ولاية فلوريدا، أكد ترامب: "من دوني لكان ميتا".



وفقا لاستطلاع حديث أجرته شبكة "إن بي سي نيوز"، يتقدم ترامب بشكل ساحق في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري مع 59% من نوايا التصويت في مقابل 16% لديسانتيس، أقرب منافسيه. في آناهايم، وصف ترامب أيضا كريس كريستي، الحاكم السابق لولاية نيوجيرسي، بأنه "خاسر".



ولم يشارك الرئيس السابق الأربعاء في المناظرة الثانية للمرشحين الجمهوريين التي نظمت في كاليفورنيا، مفضلا القيام بحملة في أوساط عمال صناعة السيارات في ميشيغان (شمال شرق البلاد).



اتهم ترامب جنائيا في أربع قضايا تتراوح من تعامله مع وثائق سرية بعد مغادرته الرئاسة إلى محاولته المزعومة لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020، وقدم نفسه مجددا على أنه ضحية لعدالة يعتبرها بأيدي الديمقراطيين.



ووعد بأنه إذا عاد إلى السلطة، فسيأمر بإصلاح شامل لوزارة العدل "للتحقيق مع كل مدع عام متطرف في أمريكا". وتحدث الرئيس السابق أيضا عن الهجرة، قائلا إنه يريد "إغلاق الحدود" مع المكسيك، و"إطلاق أكبر عملية ترحيل في تاريخ البلاد".



ولم ينس تناول مواضيع تهم ولاية كاليفورنيا، من حروب المياه المرتبطة بالجفاف، مرورا بإدارة مسألة المشردين، وصولا إلى استئناف استغلال النفط الذي تم التخلي عنه بسبب الأولوية المعطاة للطاقات المتجددة. ولوح عشرات من أنصاره بالعلم الأمريكي، وبلافتات تحمل اسمه لانتخابات 2024.