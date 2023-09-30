روسيا تسخر من تحذير واشنطن لحفتر: "ضحكنا طوال المساء"

واشنطن/سما/

أفادت وكالة "تاس" الروسية نقلا عن قناة "الحدث" أن الولايات المتحدة حذرت القائد العام للقوات المسلحة الليبية خليفة حفتر، وقادة آخرين في البلاد، من التقارب مع روسيا.

وقال متحدث باسم البيت الأبيض: "نحن (الإدارة الأمريكية) نحذر حفتر، وغيره من القادة الليبيين من الاعتماد على (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين".

وبحسب ممثل الإدارة الأمريكية: "يجب على القادة الليبيين أن يتحدوا خلال الأزمة". مضيفا أن واشنطن "على اتصال بالحكومة (الليبية) لتقديم الدعم".

وعلقت السفارة الروسية لدى ليبيا بسخرية على تقارير أمريكية بشأن تحذير قائد قوات شرق ليبيا خليفة حفتر وغيره من القادة الليبيين من التقارب مع روسيا.

وقالت السفارة في تعليق عبر قناتها بتطبيق “تليغرام”: “واشنطن تواصل إمتاعنا. ضحكنا طوال المساء”. بحسب ما أوردته قناة “آر تي عربية” السبت.

وجاءت تصريحات ممثل البيت الأبيض، بعد زيارة حفتر لموسكو، حيث التقى بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو.

هذا وأفاد الجيش الوطني الليبي، خلال زيارة حفتر لروسيا أنه "أثناء الزيارة جرت مفاوضات بشأن تطور الأحداث في ليبيا، كما تم التطرق للعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين، استقبل القائد العام للقوات المسلحة الليبية خليفة حفتر في الكرملين، يوم أمس الخميس.