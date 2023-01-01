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تيار الإصلاح بـ"فتح" يُرحب بموقف لجنة التحقيق الدولية للأمم المتحدة

السبت 30 سبتمبر 2023 02:03 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

رحّب عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح ديمتري دلياني، بورقة الموقف التي أصدرتها لجنة التحقيق الدولية المستقلّة التابعة للأمم المتحدّة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة، والتي أدانت الانتهاكات الاحتلالية الإسرائيلية بحق شعبنا الفلسطيني، وأكدت على حقنا الطبيعي في تقرير المصير.

وقال دلياني في تصريح صحفي، اليوم السبت، إن “ورقة الموقف تحمل عنوان “العواقب القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية”.

وأضاف: "وتأتي في إطار القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار فتوى (رأي استشاري) بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية".

#التيار الإصلاحي #الأمم المتحدة

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