  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بعد حادثة العراق.. ‏منع إشعال الألعاب النارية داخل قاعات الأفراح بالضفة

السبت 30 سبتمبر 2023 02:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد حادثة العراق.. ‏منع إشعال الألعاب النارية داخل قاعات الأفراح بالضفة



الضفة المحتلة / سما /

أصدر اتحاد قاعات المناسبات بالضفة الغربية، قرارا بمنع إشعال الألعاب النارية والشموع الطبيعة، داخل قاعات المناسبات، مشددا أنه سيتم محاسبة المخالفين للقرار.

وقال رئيس اتحاد قاعات المناسبات طلال التميمي، في تصريح إذاعي، اليوم السبت، أنه تم إصدار تعليمات بمنع إشعال الشموع والألعاب النارية شفهيا لقاعات المناسبات يوم الخميس الماضي.

وأوضح التميمي أنه تم منع الطبخ داخل القاعات بسبب وجود جرات الغاز داخل القاعات، مشددا أن الخطورة تكمن في خطر انفجارها إذا كانت قديمة أو لا تستوفي معايير السلامة.

‏وأشار إلى أنه سيتم توزيع هذه الملاحظات على جميع القاعات من قبل أجهزة الدفاع المدني، حفاظا على سلامة المواطنين داخل هذه القاعات.

‏وبين التميمي أن هذه التعليمات، تشمل جميع القاعات والمطاعم، داعيا أصحابها لتوفير إطفائيات الحريق، والتأكد من جهوزية وسلامة مخارج الطوارئ.

وتأتي هذه التعليمات بعد مقتل 120 شخصًا وإصابة 320 آخرين، جراء حريق كبير اندلع في قاعة للأفراح ببلدة الحمدانية في محافظة نينوى، شمال العراق.

#الألعاب النارية #المناسبات #العراق #الضفة الغربية

الأكثر قراءة اليوم

كيف لك اكتشاف العملة المزيفة من فئة الـ200شيكل جديد؟

رصد ردة فعل وزير السياحة السوري عندما وجد نفسه بجانب نظيره الإسرائيلي في السعودية

"أمر مستحيل".. بومبيو يستبعد التطبيع بين السعودية و"إسرائيل" لهذا السبب..

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

خبير عسكري إسرائيلي يحذر من "كابوس سعودي" قادم لتل أبيب

ديفيد هيرست: التطبيع الإسرائيلي السعودي.. "الوهم الكبير"

شهيد برصاص الاحتلال في البيرة

الأخبار الرئيسية

لجنة الانتخابات: سنحث القيادة على إصدار قرار إجراء الانتخابات المحلية بغزة

المقاومة

والا العبري: هذه هي طريقة تحويل الاموال للمقاومة في الضفة

مواصلات غزة

المواصلات بغزة تتحدث عن حملة التخفيضات الجديدة بشأن المركبات والدراجات النارية

الإدارة الأمريكية

البيت الأبيض: توصلنا إلى إطار سياسي لاتفاق مستقبلي بين إسرائيل والسعودية

معاريف : الوضع على حدود غزة يظل متوترًا والجيش يستعد لتدهور كبير

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية