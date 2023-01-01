بعد حادثة العراق.. ‏منع إشعال الألعاب النارية داخل قاعات الأفراح بالضفة

الضفة المحتلة / سما /

أصدر اتحاد قاعات المناسبات بالضفة الغربية، قرارا بمنع إشعال الألعاب النارية والشموع الطبيعة، داخل قاعات المناسبات، مشددا أنه سيتم محاسبة المخالفين للقرار.

وقال رئيس اتحاد قاعات المناسبات طلال التميمي، في تصريح إذاعي، اليوم السبت، أنه تم إصدار تعليمات بمنع إشعال الشموع والألعاب النارية شفهيا لقاعات المناسبات يوم الخميس الماضي.

وأوضح التميمي أنه تم منع الطبخ داخل القاعات بسبب وجود جرات الغاز داخل القاعات، مشددا أن الخطورة تكمن في خطر انفجارها إذا كانت قديمة أو لا تستوفي معايير السلامة.

‏وأشار إلى أنه سيتم توزيع هذه الملاحظات على جميع القاعات من قبل أجهزة الدفاع المدني، حفاظا على سلامة المواطنين داخل هذه القاعات.

‏وبين التميمي أن هذه التعليمات، تشمل جميع القاعات والمطاعم، داعيا أصحابها لتوفير إطفائيات الحريق، والتأكد من جهوزية وسلامة مخارج الطوارئ.

وتأتي هذه التعليمات بعد مقتل 120 شخصًا وإصابة 320 آخرين، جراء حريق كبير اندلع في قاعة للأفراح ببلدة الحمدانية في محافظة نينوى، شمال العراق.