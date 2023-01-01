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هجوم روسي يصيب موقعاً في غرب أوكرانيا وصدور أمر إجلاء

السبت 30 سبتمبر 2023 01:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
هجوم روسي يصيب موقعاً في غرب أوكرانيا وصدور أمر إجلاء



وكالات / سما /

أمرت السلطات في منطقة فينيتسيا غرب أوكرانيا بإجلاء السكان في وقت مبكر من اليوم (السبت)، قائلة إن هجوما شنته روسيا ألحق أضرارا بأحد مواقع البنية التحتية، وفقاً لوكالة «رويترز».

ونقل الموقع الإلكتروني لبلدة كالينيوكا عن فاسيل بوليتشوك رئيس إدارة البلدة قوله «في الوقت الحالي، ليس هناك داع لإجلاء عام، فيما عدا المنطقة المحيطة بموقع الضربة».

ولم يحدد الموقع الإلكتروني هدف الهجوم أو الأسلحة المستخدمة فيه.

وكان سيرهي بورزوف حاكم المنطقة قد أشار إلى استهداف موقع للبنية التحتية لم يحدده. ويستخدم مسؤولون أوكرانيون في بعض الأحيان مصطلح البنية التحتية للإشارة إلى منشآت متخصصة في توليد الكهرباء أو غيرها من القطاعات.

وجاء في تقارير سابقة أن طائرات مسيرة كانت تنشط بالمنطقة.

#هجوم روسي #روسيا #أوكرانيا

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