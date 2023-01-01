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الجهاد تدين استهداف احتفالات للمولد النبوي بباكستان

السبت 30 سبتمبر 2023 01:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد تدين استهداف احتفالات للمولد النبوي بباكستان



غزة / سما /

أدانت حركة الجهاد الإسلامي، اليوم السبت، بشدة جريمة التفجير التي استهدفت احتفالات ذكرى المولد النبوي في باكستان.

وأعربت الجهاد الإسلامي في بيان لها، عن استيائها ورفضها الشديد للجريمة البشعة التي وقعت في إقليمي بلوشستان وخيبر بختونخوا في باكستان، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا وجرحى يحتفلون بمناسبة ذكرى المولد النبوي.

وقالت، إن قوى الشر التي تعمل على تأجيج الفتن ونشر التعصب والتفلت وزيادة الظلم وتستبيح دماء الناس وتشوه الأفكار، لا بد من مواجهتها بكافة الوسائل الممكنة.

وأشارت الجهاد الإسلامين إلى أن فلسطين تواجه إرهاب الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي، وارتكاب المجازر تلو المجازر على مرأى ومسمع العالم دون حسيب أو رقيب.

وقدمت تعازيها الحارة لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للجرحى.

وقتل وأصيب العشرات أمس الجمعة في تفجيرين استهدفا موكبا دينيا ومسجدا في إقليمي بلوشستان وخيبر بختونخوا في باكستان، بمناسبة المولد النبوي الشريف.

#الجهاد الاسلامي #باكستان #المولد النبوي الشريف

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