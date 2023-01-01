  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

لجنة الانتخابات: سنحث القيادة على إصدار قرار إجراء الانتخابات المحلية بغزة

السبت 30 سبتمبر 2023 01:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
لجنة الانتخابات: سنحث القيادة على إصدار قرار إجراء الانتخابات المحلية بغزة



رام الله / سما /

قالت لجنة الانتخابات المركزية، إن اللجنة تلقت دعوة من قبل القوى والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، لبحث ملف الإنتخابات المحلية "البلديات".

وأوضح المدير التنفيذي للجنة هشام كحيل في حديث مع إذاعي صباح اليوم السبت، أن الإجتماع تم مع جميع الفصائل والمجتمع المدني، مضيفاً "لمسنا التزام واضح من قبل الفصائل خاصة فتح وحماس برغبتهم في إجراء الانتخابات وفق القانون".

ولفت كحيل أنه سيتم الاجتماع مع الفصائل والمستوى السياسي والرئيس محمود عباس وعقد لقاءات أخرى لنقل الصورة بشكل أوضح وسيكون هناك اجتماعات عقب صدور القرار بإقامتها لوضع الترتيبات".

وأضاف "سنلتقي مع المستوى السياسي لنقل الصورة كما هي والحث على إصدار قرار من قبل مجلس الوزراء لعقدها في قطاع غزة".

#لجنة الانتخابات المركزية #غزة #الانتخابات المحلية #القيادة

الأكثر قراءة اليوم

كيف لك اكتشاف العملة المزيفة من فئة الـ200شيكل جديد؟

رصد ردة فعل وزير السياحة السوري عندما وجد نفسه بجانب نظيره الإسرائيلي في السعودية

"أمر مستحيل".. بومبيو يستبعد التطبيع بين السعودية و"إسرائيل" لهذا السبب..

خبير عسكري إسرائيلي يحذر من "كابوس سعودي" قادم لتل أبيب

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

ديفيد هيرست: التطبيع الإسرائيلي السعودي.. "الوهم الكبير"

شهيد برصاص الاحتلال في البيرة

الأخبار الرئيسية

المقاومة

والا العبري: هذه هي طريقة تحويل الاموال للمقاومة في الضفة

الإدارة الأمريكية

البيت الأبيض: توصلنا إلى إطار سياسي لاتفاق مستقبلي بين إسرائيل والسعودية

معاريف : الوضع على حدود غزة يظل متوترًا والجيش يستعد لتدهور كبير

"أمر مستحيل".. بومبيو يستبعد التطبيع بين السعودية و"إسرائيل" لهذا السبب..

مسؤول فلسطيني يعلق على ادعاء الاحتلال حول "إقامة أسير علاقات حميمة مع 5 سجانات"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية