لجنة الانتخابات: سنحث القيادة على إصدار قرار إجراء الانتخابات المحلية بغزة

رام الله / سما /

قالت لجنة الانتخابات المركزية، إن اللجنة تلقت دعوة من قبل القوى والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، لبحث ملف الإنتخابات المحلية "البلديات".



وأوضح المدير التنفيذي للجنة هشام كحيل في حديث مع إذاعي صباح اليوم السبت، أن الإجتماع تم مع جميع الفصائل والمجتمع المدني، مضيفاً "لمسنا التزام واضح من قبل الفصائل خاصة فتح وحماس برغبتهم في إجراء الانتخابات وفق القانون".



ولفت كحيل أنه سيتم الاجتماع مع الفصائل والمستوى السياسي والرئيس محمود عباس وعقد لقاءات أخرى لنقل الصورة بشكل أوضح وسيكون هناك اجتماعات عقب صدور القرار بإقامتها لوضع الترتيبات".



وأضاف "سنلتقي مع المستوى السياسي لنقل الصورة كما هي والحث على إصدار قرار من قبل مجلس الوزراء لعقدها في قطاع غزة".