رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم السبت، خبر استشهاد الشاب محمد جبريل رمانة، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جبل الطويل بمدينة البيرة.

كما عنونت الصحف، تأكيد لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، عبر ورقة موقف أصدرتها أن إسرائيل انتهكت وما زالت تنتهك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، ما يستوجب عواقب قانونية لوضع حد لها.

وفيما يلي أبرز العناوين:

الحياة الجديدة:

- استشهاد شاب وإصابة آخر بإطلاق الاحتلال النار على سيارة في البيرة

- اشتية يعزي نظيره العراقي بضحايا حريق الحمدانية

- لجنة التحقيق الأممية: الانتهاكات الاسرائيلية تستوجب عواقب قانونية لوضح حد لها

- رسالة من الرئيس عباس الى البابا فرنسيس

- الأسير الفسفوس يواجه وضعا صحيا صعبا

- منظمات أميركية تطالب بايدن بعدم قبول اسرائيل في برنامج الإعفاء من التأشيرة

- القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة تنتشر عند مداخل مدارس "الأونروا" في مخيم عين الحلوة

الأيام:

- شهيد ومصاب برصاص الاحتلال في البيرة وعشرات الإصابات في مسيرات الجمعة

- إصابة مواطن باعتداء مستوطنين غرب أريحا.. والاحتلال يقتحم جلبون واعتقال شاب من العرقة

- المصادقة على حديقة استيطانية على أراضي بيت حنينا

- الجماعات الإسرائيلية المتطرفة تصعد في القدس والأقصى

- لجنة التحقيق الأممية: الانتهاكات الإسرائيلية تستوجب عواقب قانونية لوضع حد لها

- بـلدية الاحتلال تزيل قبة الصخرة من صورة نشرتها

- 40 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة بـ"الأقصى" وخطيب المسجد يحذر من تجاوزات الاحتلال

- "أوتشا": ارتفاع عدد الجرحى الفلسطينيين بالذخيرة منذ بداية العام الحالي

القدس:

- شهيد باستهداف مركبة في البيرة

- 50 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

- لجنة تحقيق دولية: إسرائيل ارتكبت انتهاكات بحق الشعب الفلسطيني تستوجب عواقب قانونية

- "آكسيوس": بايدن ونتنياهو اتفقا على إبقاء حل الدولتين حيا في حال ابرام اتفاق مع السعودية

- الاكتفاء بإبعاد مستوطن عن الضفة متهم بقتل فلسطيني في برقة!

- دخول "القوة الأمنية المشتركة" للمدارس بمخيم عين الحلوة

- خبراء: الحكومة الإسرائيلية ألغت برامج فعالة لمكافحة الجريمة المتصاعدة في الداخل