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نائبة أمريكية تنتقد بايدن: قلِق على أوكرانيا أكثر من بلاده

السبت 30 سبتمبر 2023 11:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نائبة أمريكية تنتقد بايدن: قلِق على أوكرانيا أكثر من بلاده



وكالات / سما /

انتقدت عضو مجلس النواب الأمريكي، مارجوري تايلور غرين، الرئيس الأمريكي جو بايدن بقولها: "إنه قلق لمصير أوكرانيا، أكثر من قلقه لمصير الولايات المتحدة".

وقالت غرين في تصريح لها: "صرح جو بايدن ومجلس الشيوخ بأن مشروع تأجيل الإغلاق الحكومي الذي صوتنا عليه اليوم في الكونغرس كان في الأصل فاشلا".

وأضافت النائبة الأمريكية: "واشنطن أكثر قلقا على أوكرانيا من قلقها على الشعب الأمريكي".

وتابعت انتقادها: "الولايات المتحدة لن تتقدم حتى يبدأ القائد الأمريكي الاهتمام بشؤون بلاده وتمويل الحكومة، وحل الأزمة على الحدود مع المكسيك".

ويُشار إلى أنه عبرت النائبة الأمريكية مارجوري تايلور غرين في عدة مناسبات عن معارضتها لدعم بلادها أوكرانيا.

#نائبة أمريكية #أوكرانيا #جو بايدن #الولايات المتحدة

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