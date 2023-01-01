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والا العبري: هذه هي طريقة تحويل الاموال للمقاومة في الضفة

السبت 30 سبتمبر 2023 11:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
والا العبري: هذه هي طريقة تحويل الاموال للمقاومة في الضفة



القدس المحتلة / سما /

زعم موقع والا العبري صباح اليوم السبت، في تقرير له انه كشف طرق تدفق الأموال الإيرانية إلى فصائل المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية.

وذكر الموقع في التقرير أن جهدا استخباري كبير قامت به المنظومة الأمنية الإسرائيلية في شهر أغسطس من هذا العام ضد شبكة من الصرافين الفلسطينيين، الذين نجحوا بطرق ملتوية بأساليب مختلفة لتحويل الأموال من الخارج إلى منظمة حماس والمساعدة في تمويل الهجمات الفدائية.

وتم وضع المعلومات الاستخبارية على مكتب وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت، الذي وقع، بعد سلسلة من المناقشات، على مذكرات مصادرة بقيمة إجمالية قدرها 1.2 مليون شيكل، والتي تشمل ممتلكات سبعة من الصرافين ومقدمي الخدمات المالية لـ التنظيمات المسلحة في قطاع غزة، ولقد شارك فيها صرّافون من عائلات معروفة وعريقة على حد زعم الموقع.

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