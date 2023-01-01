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المواصلات بغزة تتحدث عن حملة التخفيضات الجديدة بشأن المركبات والدراجات النارية

السبت 30 سبتمبر 2023 10:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المواصلات بغزة تتحدث عن حملة التخفيضات الجديدة بشأن المركبات والدراجات النارية



غزة / سما /

قال المتحدث باسم وزارة النقل والمواصلات بغزة أنيس عرفات: إن "حملة التخفيضات بالوزارة تشمل جميع المركبات بكافة أنواعها، والدراجات النارية بنسبة 50% من رسوم الترخيص".

وأوضح في تصريح إذاعي لـ"صوت الأقصى"، اليوم السبت 30 سبتمبر 2023، أن الحملة تشمل تخفيض 50% على رسوم رخص القيادة ويمكن الاستفادة إلى عشر سنوات.

وأضاف أن الحملة تشمل تخفيض 50% على وسائل الإبحار الحسكات واللنشات الخاصة بالصيادين، متابعًا تخفيض 50% على الرسوم المترتبة على الضريبة الخاصة بالمركبات العمومي والتجاري.

وأشار إلى أنه بإمكان أي مواطن الاستفادة من حملة التخفيض بما يخص رخص القيادة في حال كانت سارية المفعول أو انتهت يمكن الاستفادة من الحملة.

ونوّه عرفات، إلى أنه يحق للموظف الاستفادة من الحملة من خلال الدفع عن طريق المستحقات بنسبة الحملة 50% ويحق الاستفادة للشخص نفسه أو زوجته أو أبنائه.

#حملة التخفيضات #المركبات #رخص القيادة #مواصلات غزة

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