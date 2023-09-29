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البرازيل تتولى غدا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي

السبت 30 سبتمبر 2023 10:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
البرازيل تتولى غدا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي



وكالات / سما /

تتولى البرازيل اعتباراً من يوم غد الأحد، الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي لشهر تشرين الأول/ أكتوبر، خلفا لألبانيا.

وسيعقد ممثل البرازيل الدائم لدى الأمم المتحدة السفير سيرجيو فرانسا دانيزي مؤتمرًا صحفيًا مساء يوم الأثنين المقبل يطلع خلاله الصحافة المعتمدة على برنامج عمل المجلس بعد أن يجيز مجلس الأمن البرنامج في جلسة صباحية من اليوم ذاته.

ويتكون مجلس الامن من 15 دولة، لكل منها صوت واحد، منها خمس دول دائمة العضوية، ولها حق النقض "الفيتو" وهي: روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا، والولايات المتحدة الأميركية، وعشر دول أعضاء غير دائمة تنتخب لمدة عامين من قبل الجمعية العامة، وهي إضافة الى البرازيل، ألبانيا والإمارات العربية المتحدة، سويسرا، موزمبيق، مالطا، اليابان، الإكوادور، الغابون، وغانا.

ومجلس الأمن، أحد أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية الستة، التي تشمل الأمانة العامة والجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية، إضافة إلى مجلس الوصاية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

#البرازيل #مجلس الأمن الدولي

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