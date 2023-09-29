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فيديو.. سيرجيو راموس ينقذ برشلونة أمام إشبيلية

السبت 30 سبتمبر 2023 10:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. سيرجيو راموس ينقذ برشلونة أمام إشبيلية



وكالات / سما /

سجل المخضرم سيرجيو راموس لاعب إشبيلية هدفا عكسيا بالخطأ في مرماه، خلال مباراة فريقه أمام برشلونة، مساء أمس الجمعة.

والتقى الفريقان على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي معقل نادي برشلونة، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليغا".

وانتظر برشلونة حتى الدقيقة 76 من عمر المباراة، ليُسجل هدف التقدم الوحيد بواسطة راموس، أحد الخصوم التاريخيين للنادي الكتالوني، بالخطأ في مرماه.

وحوّل اللاعب الشاب لامين يامال إحدى الكرات إلى عرضية داخل منطقة جزاء الفريق الأندلسي، أخطأ راموس بكل خبراته في التعامل معها وحولها مباشرة لشباك مرمى إشبيلية.

وفور تسجيل الهدف، انفجر رواد مواقع التواصل الاجتماعي سخرية من راموس، وكتب أحدهم عبر منصة إكس (تويتر سابقا): "صدق أو لا تصدق، راموس يقود برشلونة إلى الفوز".

وعاد راموس إلى فريقه القديم في صيف 2023، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي مع انتهاء منافسات الموسم الماضي.

#سيرجيو راموس #برشلونة #إشبيلية

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