مستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية في البلدة القديمة من مدينة القدس

القدس المحتلة / سما /

أدى عشرات المستوطنين، صباح اليوم السبت، طقوسا تلمودية، في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة.

وأفاد مقدسيون، بأن عشرات المستوطنين أدوا طقوسا تلمودية عند أبواب المسجد الأقصى وفي سوق القطانين، تزامنا مع أول ايام عيد العرش اليهودي.

وأضافوا أن شرطة الاحتلال أجبرت التجار في شارع الواد وسوق القطانين على اغلاق محالهم التجارية، لتسهيل اقتحام المستوطنين.

ويستغل الاحتلال الأعياد اليهودية للتنغيص على أبناء شعبنا، بالتزامن مع انتهاكات كبيرة تمارسها قوات الاحتلال من فرض الحصار، وتشديد الإجراءات العسكرية على الحواجز، وإعاقة وصول المواطنين إلى الأماكن المقدسة في القدس المحتلة.