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الإدارة الأمريكية تعلن إحراز تقدم بالمحادثات بين السعودية والاحتلال

السبت 30 سبتمبر 2023 09:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الإدارة الأمريكية تعلن إحراز تقدم بالمحادثات بين السعودية والاحتلال



غزة / سما /

أعلن مسؤول في البيت الأبيض التوصل إلى "إطار أساسي" لاتفاق مستقبلي لتطبيع العلاقات بين السعودية والاحتلال، مؤكدا أن المحادثات بهذا الخصوص تواصل التقدم.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جون كيربي، في حديث مع صحفيين، "إن الطرفين وضعا على ما أعتقد هيكلية أساسية لما يمكن أن نسير باتجاهه".

وأضاف: "على غرار أي اتفاق معقّد، يتعيّن على الجميع تقديم تنازلات"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

ويوم أمس، قالت وكالة "رويترز" في تقرير نقلاً عن مسؤولين في المنطقة إن "السعودية لن تعطل اتفاق التطبيع مع "إسرائيل" حتى لو لم تقدم الأخيرة تنازلات للفلسطينيين"، حسب وصفهم.

#الإدارة الأمريكية

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