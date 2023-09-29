  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

اسعار الخضروات واللحوم في اسواق غزة

السبت 30 سبتمبر 2023 07:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اسعار الخضروات واللحوم في اسواق غزة



غزة/سما/

جاءت أسعار الخضروات والدجاج واللحوم وطبق البيض في أسواق قطاع غزة اليوم السبت 30 سبتمبر 2023، على النحو التالي: -

بندورة               3.5 شيكل

بصل بلدي             4 شيكل

بطاطا بلدية          2.5 شيكل

فلفل أخضر            2 شيكل

فلفل رومي           6 شيكل

خيار حمامات       2 شيكل

خيار بلدي               3 شيكل

ليمون أخضر        3  شيكل

ليمون اصفر          2 شيكل

باذنجان كبير           1 شيكل 

باذنجان صغير          1 شيكل

كوسا صغيرة            4 شيكل

ثوم                       8 شيكل

ملوخية ملقطة      2.5 شيكل

أفوكادوا                  4 شيكل

وقية بامية بيضاء      4 شيكل

وقية بامية خضراء    3 شيكل

قرع أصفر                 3 شيكل

رمان حامض              4 شيكل

وقية ورق عنب زيتاني   6 شيكل

سلق مفروم           2.5 شيكل

بنجر                        3 شيكل

بطاطا حلوة              2 شيكل

دجاج                   11 شيكل

لحوم حمراء             38 شيكل

طبق البيض   14 شيكل

دجاج كامل صافي       15 شيكل

صدر دجاج كامل         26 شيكل

ستيك وشاورما صدر دجاج  25 شيكل

شيش طاووق               24 شيكل

دبوس دجاج              14.5 شيكل

فخد دجاج بدون ظهر  14.5 شيكل

فخد دجاج بظهر          12.5 شيكل

جناح دجاج                    10 شيكل

كبدة دجاج                     15 شيكل

الأكثر قراءة اليوم

فيديو لظهور الغيلان والشياطين في ليبيا يثير جدلا واسعا

رصد ردة فعل وزير الخرجية السوري عندما وجد نفسه بجانب نظيره الإسرائيلي في السعودية

خبير عسكري إسرائيلي يحذر من "كابوس سعودي" قادم لتل أبيب

"أمر مستحيل".. بومبيو يستبعد التطبيع بين السعودية و"إسرائيل" لهذا السبب..

ديفيد هيرست: التطبيع الإسرائيلي السعودي.. "الوهم الكبير"

أكسيوس: مشروع قانون لتمكين منصب المنسق الأمني الأمريكي بين "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية

إعلام عبري: "إسرائيل" لم تتعهد بتقديم تسهيلات لغزة..واحتمالات التصعيد مرتفعة

الأخبار الرئيسية

"أمر مستحيل".. بومبيو يستبعد التطبيع بين السعودية و"إسرائيل" لهذا السبب..

F7MMVwlWMAAS7xO

رصد ردة فعل وزير الخرجية السوري عندما وجد نفسه بجانب نظيره الإسرائيلي في السعودية

photo_2023-09-29_19-23-16

شهيد برصاص الاحتلال في البيرة

مسؤول فلسطيني يعلق على ادعاء الاحتلال حول "إقامة أسير علاقات حميمة مع 5 سجانات"

27ipj-730x438-1-730x438-1-730x438

خبير عسكري إسرائيلي يحذر من "كابوس سعودي" قادم لتل أبيب

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية