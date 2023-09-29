إصابة شابين أحدهما خطيرة برصاص الاحتلال في البيرة

البيرة/سما/

أصيب شابان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، بعد إطلاق النار على مركبة، قرب مستوطنة "بساغوت" المقامة على أراضي جبل الطويل، في مدينة البيرة.

وأبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية وزارة الصحة بإصابة مواطن بجروح خطيرة برصاص الاحتلال الحي في البطن، وآخر بجروح طفيفة في الأطراف السفلية، في مدينة البيرة.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال نصبوا كمينا لمركبة عند مدخل المستوطنة، وأطلقوا النار صوب شابين كانا يستقلانها، قبل اعتقالهما.

وبحسب المصادر، فقد شوهد جنود الاحتلال وهم ينقلون الشابين على حمالات إلى داخل المستوطنة لاعتقالهما، قبل وصول سيارات إسعاف إسرائيلية إلى المكان، دون أن تتضح طبيعة الإصابة التي لحقت بهما.

ولاحقا، أظهرت صور التقطت من موقع إطلاق النار، آثار دماء على الأرض.