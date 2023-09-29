مقتل 57 شخصا جراء انفجارين بمسجدين في باكستان

كويتا (باكستان)/سما/

قالت الشرطة ومسؤولون في قطاع الصحة الباكستاني إن ما لا يقل عن 57 شخصا قتلوا وأصيب أكثر من 60 في هجوم انتحاري وانفجار آخر وقعا بمسجدين اليوم الجمعة خلال فعاليات بمناسبة المولد النبوي.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الانفجارين. وذكرت وسائل الإعلام أن أحدهما أدى إلى حصار العشرات تحت الأنقاض.

ووقع التفجير الانتحاري قرب مسجد في ولاية بلوشستان وأدى لمقتل 45 شخصا على الأقل، حسبما أعلن مسؤولون.

وذكر منير أحمد وهو مسؤول كبير بالشرطة أن “المهاجم فجر نفسه بالقرب من سيارة للشرطة على مقربة من مسجد مدينة حيث احتشد الناس من أجل موكب”.

وقال وزير الداخلية الإقليمي زبير جمالي إن 45 شخصاً على الأقل قتلوا في التفجير، في حين قال ضابط الشرطة المحلية شعيب مسعود إنّ العدد ارتفع إلى “ما لا يقل عن 42 شخصاً، وأصيب أكثر من 65 آخرين”.

وأكدت الشرطة في بيان سابق وقوع عشرات القتلى والمصابين، دون مزيد من التفاصيل.

ووقع الانفجار بينما كان المواطنون يجتمعون لإحياء ذكرى المولد النبوي بالقرب من المسجد.

ووقع الانفجار الثاني في إقليم خيبر بختون خوا المجاور في شمال غرب باكستان وأودى بحياة خمسة أشخاص. وذكرت قناة جيو نيوز أن سقف المسجد انهار جراء الانفجار، وأن ما بين 30 و40 شخصا محاصرون تحت الأنقاض.

ويقع الإقليمان على الحدود مع أفغانستان وتعرضا لهجمات في السنوات الماضية شنها متشددون إسلاميون يهدفون إلى الإطاحة بالحكومة الباكستانية وفرض تفسيرهم المتشدد للشريعة.