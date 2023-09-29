موقع عبري يزعم: "إسرائيل لم تتعهد بتقديم تسهيلات لغزة

القدس المحتلة/سما/

زعم موقع واللا العبري، اليوم الجمعة، أن "إسرائيل" لم تتعهد بتقديم تسهيلات لقطاع غزة.

ونقل المراسل العسكري لموقع واللا العبري أمير بوخبوط، عن مسؤول أمني كبير يدّعي أن "إسرائيل" لم تتعهد بتقديم تسهيلات لغزة بل ستأخذ ذلك في الاعتبار .

وأضاف بوبخبوط: "من الواضح للجميع أنه حتى قدوم عيد الفصح وشهر رمضان ستكون المنطقة في حالة احتكاك مرة أخرى.

وفي وقت سابق، قال السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، إن قطر نجحت في التوسط والتوصل الى تفاهمات بين غزة و"إسرائيل" لإعادة فتح حاجز بيت حانون، أمام دخول العمال الفلسطينيين.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، على لسان السفير العمادي، قوله: الوضع في غزة مأساوي، ولن يؤدي صراع آخر إلا الى تفاقم الأزمة الإنسانية".

وفي ذات السياق، نقلت الوكالة الأمريكية عن مسؤول في غزة قوله إن:" إسرائيل وعدت الوسطاء بعدد من التنازلات التي قدمتها فصائل المقاومة".



وأضاف أن:" التفاهمات تشمل زيادة (إسرائيل) عدد تصاريح العمل التي تصدرها للعمال في غزة وتوسيع منطقة الصيد قبالة ساحل غزة والسماح للقطاع بتصدير المزيد من السلع واستيراد المزيد من المعدات".

وقال مسؤولون إن موجة من الجهود الدبلوماسية خلال الأيام القليلة الماضية شاركت فيها مصر و"إسرائيل" وقطر وحماس أدت إلى اتفاق غير رسمي لنزع فتيل الوضع.