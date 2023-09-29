5 إصابات بإطلاق نار في برطعة بالداخل المحتل

الداخل المحتل/سمام

أُصيب 5 أشخاص بجراح متفاوتة الخطورة، إثر تعرّضهم لإطلاق نار في جريمة ارتُكبت في برطعة، اليوم الجمعة.

وقال طاقم طبيّ وصل إلى المكان، إن "بلاغا ورد... بشأن وقوع عدد من الجرحى، من جرّاء حادث عنف في برطعة".



وأضاف أن أفراده "يقدّمون العلاج لأربعة جرحى، بدرجات متفاوتة من الإصابة"، مشيرا إلى أنه سيتمّ تحديد وإعلان حالة المصابين لاحقا.

وفي حين أشار البيان إلى "حادثة عنف"، أفادت مصادر محلية بأن المصابين قد تعرّضوا لإطلاق نار.

وبعيد وقت وجيز، أفاد الطاقم الطبيّ في بيان ثان، بأن أفراده قد "قدّموا العلاج الطبي وأحالوا إلى مستشفى ’هيليل يافيه’ 4 جرحى في العشرينات من العمر".

وذكر أن "إصاباتهم نافذة"، اخترقت أجسادهم؛ ويشير ذلك في العادة إلى أنهم أُصيبوا بإطلاق نار.

وأكّد الطاقم الطبيّ أن 3 من بين المصابين، أُصيبوا بجراح متوسطة الخطورة، فيما أُصيب رابع بجراح طفيفة.

وأشار إلى أن مصابا خامسا قد نُقِل "بشكل مستقلّ من مكان" الجريمة، بدون أن يشير إلى حالته.

يأتي ذلك، فيما قُتل شخص (50 عاما) من منطقة النقب، في جريمة إطلاق نار ارتكبت مساء أمس الخميس، بالقرب من تقاطع "بيت كاما" في شارع 6، كما قُتل شاب إثر تعرّضه لإطلاق نار في بلدة الفريديس.

وأكدت مصادر محلية أن ضحية جريمة إطلاق النار التي وقعت في منطقة تبعد نحو 7 كيلومترات شمال مدينة رهط، هو عيد الزيادين (70 عاما) من قبيلة العزازمة، وهو من الشخصيات المعروفة في منطقة النقب.

وعُلم أنه من سكان منطقة وادي النعم، جنوب مدينة بئر السبع. وأشارت مصادر محلية إلى أن الجريمة ارتُكبت على خلفية ثأر بين عائلات متنازعة في ما بينها بالنقب، الأمر الذي أشارت إليه الشرطة في بيانها.

أما في الفريديس، فقد قُتل الشاب راني قيسي (21 عاما) في جريمة إطلاق النار. وقالت مصادر محلية إنه فارق الحياة قبل وصول الطواقم الطبية.

وأتت هاتان الجريمتان بعد نحو 24 ساعة على المجزرة التي شهدتها قرية بسمة طبعون، أول من أمس، الأربعاء، وراح ضحيتها خمسة أشخاص من عائلة واحدة.