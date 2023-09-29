صحيفة عبرية: حماس نجحت في فرض إرادتها على "إسرائيل" والوسطاء بأسلوب السنوار

القدس المحتلة/سما/

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الجمعة، أن حماس نجحت مرة أخرى في فرض إرادتها على إسرائيل والوسطاء. حيث يدور الحديث في إسرائيل عن احتمال زيادة تصاريح العمال من غزة إلى 20 ألفا، بينما تطالب حماس بزيادة قدرها 50 أو 60 ألفا.

وبحسب الصحيفة العبرية فإن زعيم حركة حماس في غزة يحيي السنوار نجح في تحقيق ذلك من خلال خلق إحساس بالإلحاح وجعل الجميع متوترين، بينما كان يضغط على جميع من حوله.

حيث توسلت مصر وقطر والأمم المتحدة إلى حماس لوقف الأحداث عند السياج الحدودي واستعادة الهدوء.

ووصفت الصحيفة العبرية أسلوب حماس في التعامل مع الموقف بأسلوب "طفل في روضة يتذمر ويثير المتاعب حتى يحصل على ما يريد" وفق ادعاء الصحيفة.

حيث تعتقد حماس أنها قادرة على الضغط على إسرائيل والوسطاء لتحقيق مكاسب لها.

وأشارت إلى أنه قد تستمر حماس في استخدام هذا الأسلوب في المستقبل، مما قد يؤدي إلى المزيد من التوترات في المنطقة.