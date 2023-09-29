المغرب و"إسرائيل" يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في الزراعة والمياه

الرباط/سما/

أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن وزير الزراعة الإسرائيلي، آفي ديختر، يقوم بزيارة رسمية إلى المغرب للتوقيع على مذكرات تفاهم مع المملكة.

وذكر الموقع الرسمي لوزارة الزراعة الإسرائيلية، مساء أمس الخميس، أن الوزير ديختر وقَّع على مذكرة تفاهم مع نظيره المغربي، محمد صديقي، تقضي بتعزيز التعاون والشراكة في المجالين الزراعي والمائي بين البلدين.



واتفق الوزيران، ديختر وصديقي، على تعزيز الشركات الخاصة بين إسرائيل والمغرب في مجال التكنولوجيا الزراعية وتطوير السلسلة الغذائية والتنمية الريفية، في وقت وصف وزير الزراعة الإسرائيلي هذه المذكرة بأنها "خطوة مهمة في خطتنا لتوسيع شبكة الأمن الغذائي الدولية لإسرائيل والمغرب".



وأكد آفي ديختر أن توقيع مذكرة التفاهم مع المغرب خطوة لاستمرار العمل في تطبيق "اتفاقيات إبراهام" إلى جانب عمليات تعاون وشراكة أخرى داخل منتدى النقب.



وفي الوقت نفسه، أوضحت صحيفة "هسبريس"، مساء أمس الخميس، أن محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في المغرب، قد أجرى مباحثات مع آفي ديختر، ركزت على أهمية تبادل وجهات النظر بشأن آفاق تعزيز التعاون في قطاعي الزراعة والصيد البحري.



وتبنت مذكرة التفاهم المغربية الإسرائيلية التخطيط لإنشاء مركز للدراسات الزراعية، وإنشاء مشروع زراعي تكنولوجي في مجال الزراعة المائية بين البلدين.





يذكر أنه في 10 ديسمبر/ كانون الأول 2020، أعلن المغرب استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، بعد قطعها في عام 2000، بسبب الانتفاضة الفلسطينية الثانية.



وفي شهر يوليو/ تموز الماضي، وجّه العاهل المغربي، الملك محمد السادس، دعوة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لزيارة الرباط، حيث نشر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بيانا صرح من خلاله أن العاهل المغربي قد دعا نتنياهو إلى زيارة الرباط، وهي الدعوة التي جاءت على خلفية اعتراف إسرائيل بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.



ويشار إلى أن المغرب كان قد وقّع مع إسرائيل، في وقت سابق، مذكرة تفاهم في مجال التعاون العسكري والأمني، حيث تسمح الاتفاقية للجيش المغربي بالحصول على معدات أمنية إسرائيلية عالية التقنية، والعمل من أجل التعاون في التخطيط العملياتي والبحث والتطوير.



ووقّع المغرب على اتفاقية لشراء نظام دفاع جوي مع شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية بقيمة 500 مليون دولار للحصول على نظام الدفاع الجوي والصاروخي "باراك - إم إكس"، وذلك وفي فبراير/ شباط 2022.