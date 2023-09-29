إقامة مهرجان الثقافة الفلسطينية الرابع في روما

روما/سما/

أقامت جاليتنا، وجمعية الطلاب الفلسطينيين في إيطاليا، مهرجان الثقافة الفلسطينية الرابع في العاصمة روما، بالتعاون مع الجمعية الإيطالية لأصدقاء الهلال الاحمر الفلسطيني، وبمشاركة حاشدة من أبناء الجالية، وسفراء جنوب افريقيا ونيكاراغوا، وممثلين عن الأحزاب والقوى السياسية الإيطالية، ومتضامنين مع فلسطين ومناصريها.

ورحب رئيس الجالية الفلسطينية يوسف سلمان بالحضور، مؤكدا أن المهرجان الذي يستمر حتى الأول من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، يتناول مختلف أوجه القضية الفلسطينية التاريخية والحضارية والثقافية، والهادفة الى تثبيت الرواية الفلسطينية وحق شعبنا بالحرية والاستقلال وتقرير المصير.

من ناحيته، نقل عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون المغتربين فيصل عرنكي، تحيات رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مؤكدا أن شعبنا الذي يناضل منذ ما يزيد على 100 عام هو أقوى من حديد دبابات الاحتلال وعنجهية المستوطنين.

وأكد كل من مسؤول ملف الجاليات الفلسطينية في أوروبا أحمد عباس، ورئيس اتحاد الكتاب الفلسطينيين مراد السوداني، حق شعبنا الفلسطيني في نضاله لنيل حقوقه كاملة.

كما ألقت رئيسة جمعية الطلاب الفلسطينيين مايا عيسى كلمة، حيت فيها الشباب الإيطالي لتضامنه المستمر مع حقوق شعبنا ونضالنا، لمستقبل أفضل تسوده الحرية والعدالة.

وتخلل المهرجان مشاركة فرقة غربة لاجئ، التي قدمت عرضا من الدبكة الشعبية الفلسطينية، إضافة لتقديم كتاب وحوار مع رئيسة الدائرة الثانية لبلدية روما، والتي قامت بزيارة لفلسطين مؤخرا، وندوة حول دور المرأة في النضال من أجل الحرية وسياسات السلام في فلسطين والعالم.